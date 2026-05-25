Ideal para una escapada en pareja: El pueblo de madera separado del mundo que puedes visitar en Castilla y León

Se decía que Peñalba de Santiago estaba aislado del mundo por lo inaccesible que resultó hasta hace algunos años. Antaño solo se podía llegar en todoterreno o andando, porque no cualquier vehículo aguantaba aquellos caminos.

A día de hoy, una carretera no muy ancha pero transitable serpentea por la montaña hasta llegar al valle, aunque, en el que un pueblo construido en madera y piedra bajo tejados de pizarra. En el corazón del Valle del Silencio, la arquitectura de Peñalba de Santiago supone un viaje en el tiempo que no deberías perderte en un biaje por Castilla y León.

Construcción popular berciana

La entrada a Peñalba de Santiago es peatonal para los visitantes, con el cometido de conservar el encanto antiguo de su casco urbano, formado de pequeñas callejuelas de suelo empedrado, desde las que puedes admirar las paredes de madera y piedra típicas de la zona, y tan diferentes a las del resto de la región. Las casas se conservan tal y como se construyeron hace siglos: la misma piedra rústica sienta la base, que sostiene los corredores y balcones de madera bajo los tejados de pizarra que le darán un aire muy especial a tu visita (y a las fotos que decidas hacer).

Un valle místico

Peñalba de Santiago está rodeado por los Montes Aquilianos, en lo que se conoce como la Tebaida Berciana, una zona que fue elegida por los monjes eremitas para sus retiros espirituales, para los que a día de hoy sigue suponiendo un lugar idóneo por el recogimiento y la paz que allí se respira. Peñalba está rodeado por un imponente paisaje en el que el sonido de los pájaros, las ramas de roble y las cascadas sobrecoge a quien lo visita.

El valle es el lugar ideal para huir del estrés y el ruido del día a día en las ciudades. Durante el año, habitan Peñalba de Santiago apenas veinte personas, y sus calles un silencio que resulta totalmente diferente al del resto del mundo. Esta pequeña localidad leonesa esta envuelta en una atmósfera única de paz y misticismo.

A menudo, no son los lugares más concurridos y turísticos los que te regalarán el viaje de tu vida.