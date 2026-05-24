Un enclave natural de fantasía en Castilla y León

En plena Sierra de Urbión, rodeada de pinares y paredes rocosas, la Laguna Negra se ha consolidado como uno de los espacios naturales más impresionantes y visitados de Castilla y León. Situada en el término municipal de Vinuesa, este enclave de origen glaciar destaca por la belleza de sus aguas oscuras y por el espectacular entorno montañoso que la rodea.

La laguna forma parte del Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión, un espacio protegido que atrae cada año a miles de visitantes interesados en el senderismo, la fotografía de naturaleza y el turismo rural. Sus paisajes cambian completamente según la estación, desde los intensos verdes del verano hasta las estampas nevadas del invierno.

UN LUGAR RODEADO DE LEYENDAS

Además de su riqueza natural, la Laguna Negra está profundamente ligada a la literatura española gracias a Antonio Machado, que inmortalizó este lugar en la obra La tierra de Alvargonzález. Las leyendas populares sobre la profundidad infinita de la laguna y el misterio de sus aguas han contribuido también a reforzar el atractivo del enclave.

El acceso a la zona permite disfrutar de diferentes rutas de senderismo que conectan con los Picos de Urbión y otros puntos de interés natural de la provincia soriana. La combinación de naturaleza, tranquilidad y patrimonio paisajístico convierte este lugar en una visita imprescindible para quienes buscan descubrir uno de los rincones más singulares del interior de España.

Desde el ámbito turístico se destaca que la Laguna Negra representa uno de los grandes emblemas naturales de Soria y un ejemplo del creciente interés por el turismo de naturaleza y experiencias al aire libre en Castilla y León.