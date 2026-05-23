El pueblo fantasma que esconde ruinas realmente impresionantes y puedes visitar en Castilla y León

Hay una España vaciada en la que no queda absolutamente nadie, y en Castilla y León aún se ve el rastro de lo que algún día fue vida y hoy se ha quedado en páramos abandonados.

En la provincia de Burgos, uno de esos lugares recibe anualmente a miles de visitantes que, lejos de quedarse, pasan por el pueblo simplemente para contemplar las huellas de lo que el tiempo ha hecho a las calles que algún día estuvieron habitadas.

Pero lo cierto es que es inevitable emocionarse y no querer volver a visitar los antiguos barrios de Tamayo, en la provincia de Burgos. Las fachadas a medio caer, las calles llenas de vegetación y los antiguos edificios de uso común, como templos religiosos, en los que es visible el abandono a causa de la despoblación, dejan una huella dificil de imitar.

Este pequeño pueblo burgalés sigue siendo visitado frecuentemente, solo hace falta ver las pintadas en sus edificios para dar constancia, y aún hay carteles que señalan a los visitantes dónde encontrarlo y cómo llegar desde municipios vecinos.

Además de pedazos de fachadas a medio caer y la iglesia gótica, con un campanario trepado por la vegetación; las cuevas que rodean y se cuelan por el pueblo merecen la pena y te dejarán pensando en el encanto de un lugar en el que que, aunque haya calles llenas de historia, ya no queda quien pueda contarla.