Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dos años de impacto del incendio de PortoJesús Nazareno: piden que traslade sus pasosZamora, mayor turismo en Castilla y LeónMaría González Vara, niña de la guerra alistanaEl Zamora CF ante el play off
instagramlinkedin

El pueblo fantasma que esconde ruinas realmente impresionantes y puedes visitar en Castilla y León

A pesar de su abandono, este pequeño pueblo de Burgos atrae a miles de visitantes anuales que contemplan sus vestigios

Un pueblo abandonado en ubicación desconocida

Un pueblo abandonado en ubicación desconocida / Magnific

Gaby Marcos

Hay una España vaciada en la que no queda absolutamente nadie, y en Castilla y León aún se ve el rastro de lo que algún día fue vida y hoy se ha quedado en páramos abandonados.

En la provincia de Burgos, uno de esos lugares recibe anualmente a miles de visitantes que, lejos de quedarse, pasan por el pueblo simplemente para contemplar las huellas de lo que el tiempo ha hecho a las calles que algún día estuvieron habitadas.

Pero lo cierto es que es inevitable emocionarse y no querer volver a visitar los antiguos barrios de Tamayo, en la provincia de Burgos. Las fachadas a medio caer, las calles llenas de vegetación y los antiguos edificios de uso común, como templos religiosos, en los que es visible el abandono a causa de la despoblación, dejan una huella dificil de imitar.

Este pequeño pueblo burgalés sigue siendo visitado frecuentemente, solo hace falta ver las pintadas en sus edificios para dar constancia, y aún hay carteles que señalan a los visitantes dónde encontrarlo y cómo llegar desde municipios vecinos.

Noticias relacionadas y más

Además de pedazos de fachadas a medio caer y la iglesia gótica, con un campanario trepado por la vegetación; las cuevas que rodean y se cuelan por el pueblo merecen la pena y te dejarán pensando en el encanto de un lugar en el que que, aunque haya calles llenas de historia, ya no queda quien pueda contarla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León: «No podemos hablar de cohesión territorial mientras se retrasan inversiones o se suprimen servicios ferroviarios»
  2. Este pueblo de Castilla y León cuenta la historia desde el siglo XII hasta la actualidad
  3. Amplio dispositivo para localizar a un montañero británico de 61 años desaparecido en Picos de Europa: 'Estoy desorientado y muy cansado
  4. Las recónditas lagunas en Castilla y León ideales para huir del calor con la subida de temperaturas
  5. La Junta pide dejar trabajar a la justicia ante la investigación abierta a varios cargos de la Diputación de Zamora
  6. Los distribuidores del gasóleo apuestan por mantener en el tiempo la rebaja del IVA a los carburantes
  7. Sanidad aprueba la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años
  8. Este pueblo de Castilla y León alberga uno de los barrocos más bonitos de España

El pueblo fantasma que esconde ruinas realmente impresionantes y puedes visitar en Castilla y León

El pueblo fantasma que esconde ruinas realmente impresionantes y puedes visitar en Castilla y León

¿Estás interesado en trabajar como voluntario ayudando a aves silvestres en Zamora? La Junta abre el plazo para este verano

¿Estás interesado en trabajar como voluntario ayudando a aves silvestres en Zamora? La Junta abre el plazo para este verano

Puedes pasar tus próximas vacaciones en una burbuja... y sin salir de Castilla y León

Puedes pasar tus próximas vacaciones en una burbuja... y sin salir de Castilla y León

Como Romeo y Julieta, pero en Ávila: unas vacaciones entre leyendas y dulces

La Junta pide dejar trabajar a la justicia ante la investigación abierta a varios cargos de la Diputación de Zamora

La Junta pide dejar trabajar a la justicia ante la investigación abierta a varios cargos de la Diputación de Zamora

Los veterinarios piden ayudas económicas ante la escasez de personal en el campo

Los veterinarios piden ayudas económicas ante la escasez de personal en el campo

¿Organizas una feria comercial en tu municipio? Estas ayudas te interesan

¿Organizas una feria comercial en tu municipio? Estas ayudas te interesan

Este pueblo de Castilla y León cuenta la historia desde el siglo XII hasta la actualidad

Este pueblo de Castilla y León cuenta la historia desde el siglo XII hasta la actualidad
Tracking Pixel Contents