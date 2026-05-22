Puedes pasar tus próximas vacaciones en una burbuja... y sin salir de Castilla y León
Esto es el "glamping", las vacaciones de moda que han llegado a Gredos
Cabañas de camping con jacuzzi exterior e incluso burbujas, algunas transparentes, en medio de la naturaleza para pasar la noche en plena montaña con todas las comodidades de un hotel de cinco estrellas. Son solo algunas de las particularidades que hacen de estos alojamientos un imán para los turistas. Y es que no es para menos, la oferta que suponen es realmente excepcional, perfecta para aquellas parejas, familias o grupos de amigos en los que algunos miembros quieran hacer turismo natural mientras que otros prefieran la comodidad de un alojamiento de lujo. De esta manera, ninguno de ellos tendrá que renunciar a nada.
Esta propuesta ha llegado a Castilla y León de la mano de uno de los principales paraísos naturales de la región: la sierra de Gredos. Esta es una de las reservas montañosas más impresionantes de la meseta, y supone uno de los destinos turísticos más concurridos de la provincia de Ávila y de toda la comunidad autónoma.
Sin embargo, Gredos es mucho más que "glamping": puedes disfrutar de rutas de senderismo, conocer manantiales de agua cristalina, vislumbrar aves protegidas o lagunas y pueblos de encanto medieval. Todo ello acompañado de la mejor gastronomía castellanoleonesa y unos precios muy competitivos en tiendas y restaurantes, que no verás en grandes ciudades.
Sin duda, es el lugar ideal para pasar una noche de "glamping" con vistas a la montaña, al cielo estrellado de la sierra abulense y a la flora y fauna de un lugar único en el mundo.
Este alojamiento se encuentra en el municipio de Navatalgordo, en la provincia de Ávila, y se puede disfrutar de estas modestas burbujitas y cabañitas que tienen hasta jacuzzi desde 120 euros por noche en temporada baja y 200 euros en temporada alta.
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