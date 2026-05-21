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Los veterinarios piden ayudas económicas ante la escasez de personal en el campo

El Colegio de Zamora justifica su presencia en las granjas al lado de los ganaderos y en la industria agroalimentaria, "más si cabe en la actual tesitura de globalización y enfermedades emergentes"

Un veterinario administrando la vacuna de la dermatosis en una granja ampurdanesa

Un veterinario administrando la vacuna de la dermatosis en una granja ampurdanesa / DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

ICAL

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) reclama incentivar el ejercicio profesional en el campo, tal y como se hace en otros países de la Unión Europea y en Estados Unidos, a través de ayudas económicas y otras medidas por parte de las administraciones públicas, ante la escasez de personal en el medio rural.

El Colegio de Veterinarios de Zamora ha sido escenario de la primera visita de la ronda de encuentros entre la OCV y las juntas directivas de las corporaciones provinciales, que tienen como objetivo conocer su realidad e inquietudes. Durante la reunión se abordaron cuestiones como la falta de veterinarios en el medio rural, un fenómeno presente en la provincia que destaca por su cabaña ganadera y el peso de la industria agroalimentaria.

El presidente de la organización, Gonzalo Moreno, escuchó con atención los asuntos planteados por la presidenta del Colegio de Zamora, Elena Laguno, y varios integrantes de su equipo. Moreno señaló que uno de los problemas más relevantes es la propia despoblación en amplias comarcas de la España interior donde la ganadería supone una fuente de actividad y empleo. “Ahí tenemos que seguir estando presentes los veterinarios dentro del esquema de la granja a la mesa, controlando la trazabilidad de los productos de origen animal en todas las fases de la cadena”, añadió.

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En el mismo sentido se pronunció Laguno, quien valoró la contribución de los veterinarios a la salud pública desde el ámbito de la sanidad animal y la seguridad alimentaria, que surge de su presencia en las explotaciones pecuarias. “Tenemos que seguir estando en las granjas al lado de los ganaderos y en la industria agroalimentaria, más si cabe en la actual tesitura de globalización y enfermedades emergentes”, recordó.

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