Como Romeo y Julieta, pero en Ávila: unas vacaciones entre leyendas y dulces

Ávila es mucho más que la muralla. Entre sus calles se pueden escuchar algunas de las leyendas más antiguas de España y, como es lógico, recetas sin las que sería imposible hablar de gastronomía castellana. En un viaje a Ávila, no solo podrás comer algunos de los mejores platos de Castilla y León, también escuchar algunas de nuestras leyendas más infravaloradas.

En cuanto a la comida abulense, entra dentro de la típica de Castilla y León, y aunque la mayoría de sus recetas típicas, como las patatas revolconas o la sopa castellana, también se comen en zonas próximas, merece la pena darles una oportunidad en los mesones del centro de la ciudad. Como no podía ser de otra manera, no puedes irte sin pedir un buen chuletón o un plato de judiones del Barco de Ávila y, para poner un broche dulce a la comida, probar las yemas de Santa Teresa.

Pero aunque Ávila puede conquistarte por el estómago, una forma muy especial de visitarla es a través de las leyendas que esconde su casco histórico, que no son pocas.

Ávila / Archivo

Dos amantes en la vida y la muerte

No solo Verona esconde una leyenda de amores imposibles, muchas son las ciudades españolas que esconden entre sus calles la suya propia. En la capital abulense, los famosos amantes son Cristóbal Álvarez y Beatriz Dávila, un pintor y una noble que se habrían enamorado en el siglo XV, pero que cuya historia habría terminado en tragedia, ya que ella estaba comprometida. El pintor se enfrentó en un duelo con el prometido de Beatriz, y aunque ganó, tuvo que abandonar la ciudad debido a que la familia y la sociedad no aceptaron la diferencia de clase.

Los enamorados tienen incluso su propia vía: la Calle de la Muerte y la Vida. Esta, que se encuentra en las inmediaciones de la catedral, es el supuesto escenario donde se produjo el duelo entre el pintor, y el prometido, que pertenecía a la familia de los Águila, muy poderosa en la ciudad.

De Ávila, ni el polvo

Cuenta la leyenda que Santa Teresa de Jesús quiso abandonar Ávila para huir junto a su primo a las tierras conquistadas por los musulmanes, donde querría predicar el cristianismo. En el lugar donde hoy se encuentran los Cuatro Postes, su tío los encontró y los regresó a casa, pero Santa Teresa sería expulsada de la ciudad. Cuentan que, al irse, se sacudiría el calzado y partiría para siempre diciendo la famosa frase "de Ávila, ni el polvo".

Sangre y lucha en Las Hervencias

En pleno conflicto entre Aragón y Castilla, en el año 1111, doña Urraca envió al rey Alfonso I 60 rehenes como forma de proteger a su hijo. La historia dice que, al no poder arrebatarle el trono al heredero, en acto de venganza, el rey aragonés mandó asesinar a todos ellos, manchando de sangre para siempre las calles del barrio que hoy se conoce como Las Hervencias.

La tumba de la Basílica de San Vicente

Como muchas de las leyendas abulenses, esta gira en torno a la religión. Es la historia de tres hermanos: Vicente, Sabina y Cristeta, que habrían sido ejecutados al no renunciar a sus creencias, y sus restos sepultados en el interior de la basílica de San Vicente.

Ávila atesora relatos valiosísimos y siglos de historia, más allá de su icónica muralla. Este verano, puedes visitar los escenarios de todas estas leyendas haciendo un solo viaje a tierras abulenses.