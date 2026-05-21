¿Organizas una feria comercial en tu municipio? Estas ayudas te interesan
La Junta convoca ayudas por más de 628.000 euros para la organización de estos eventos por parte las entidades locales de Castilla y León
V. C.
La Junta de Castilla y León destina 628.500 euros, ampliables en otros 250.000 euros adicionales, para financiar los gastos de organización y celebración de la ferias que figuren inscritas en el "Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León" y que se desarrollen en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2025 y el 15 de agosto de 2026, quedando excluidas las ferias de carácter ganadero.
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la convocatoria con el objetivo de favorecer la reactivación comercial apoyando a los ayuntamientos en la celebración de este tipo de eventos que impulsan la actividad económica, social y cultural en los municipios de la comunidad, particularmente en el medio rural.
Podrán acceder a estas subvenciones las entidades locales y los consorcios adscritos a ellas que actúen como organizadores del evento, siendo la cuantía de la ayuda del 75% del presupuesto aceptado, con un límite de 30.000 euros por feria y de 45.000 por beneficiario.
En la resolución de la convocatoria se valorarán aspectos como la tradición de la feria, su duración, el número de expositores, el carácter sectorial del evento o el tamaño del municipio, con una mayor puntuación para las poblaciones de menor tamaño.
Las ayudas irán destinadas a sufragar los gastos vinculados a la celebración tales como alquiler de espacios e instalaciones, montaje y desmontaje de stands y otros equipamientos, servicios de rotulación, megafonía, vigilancia o limpieza, acciones de promoción y publicidad del evento, etc.
El plazo para la presentación de solicitudes es de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Bocyl.
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