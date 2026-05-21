Caso Ultra Sanabria
La Junta pide dejar trabajar a la justicia ante la investigación abierta a varios cargos de la Diputación de Zamora
Nosotros respetamos a las actuaciones judiciales”, afirma Fernández Carriedo y destaca que Faúndez ha dado explicaciones al respecto
ICAL
El portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido dejar trabajar a la justicia y ha expresado el respeto del Ejecutivo a las actuaciones de los tribunales después de que un juzgado haya citado al presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y al diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto, como investigados en una causa que relaciona al Club Deportivo Ultra Sanabria con un presunto delito de fraude en subvenciones.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo destacó que el presidente de la Diputación ha dado “explicaciones” en una comparecencia este jueves en Zamora, donde ha facilitado “toda la información” y ha respondido a las preguntas formuladas sobre los hechos investigados.
“Nosotros respetamos a las actuaciones judiciales”, dijo el portavoz, quien precisó que la investigación afecta a otra administración pública diferente a la Junta de Castilla y León. “Dejemos trabajar a la justicia”, apostilló Fernández Carriedo al ser preguntado por los hechos vinculados a una subvención concedida en 2023.
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