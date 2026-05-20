Los sindicatos convocan paros este viernes para que Renault “vuelva a la mesa de negociación"

Los sindicatos UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF, anunciaron hoy paros en las factorías de Renault en Valladolid, Palencia y Sevilla para el próximo viernes 22 de mayo, para exigir a la dirección de la empresa que “vuelva a la mesa de negociación” del nuevo convenio colectivo con “una propuesta más acorde a las necesidades de las personas trabajadoras” de la compañía.

Todas las fuerzas sindicales, que este miércoles se reunieron para definir su estrategia ante el bloqueo de la negociación, tras poner en suspenso la multinacional las adjudicaciones de vehículos a las factorías de España, ante el rechazo sindical de su última oferta, advirtieron de que “si Renault no da una respuesta”, el próximo martes día 26 de mayo iniciarán los trámites legales para la “convocatoria de huelga indefinida”.

Los paros convocados para este viernes se desarrollarán en las factorías de Valladolid en el turno de mañana de 13.00 a 14.00 horas; en el de tarde, de 14.00 a 15.00 horas, y en el de noche, de 22.00 a 23.00 horas. Además, en el turno de 7.00 a 15.00 horas, el paro se desarrollará de 14.00 a 15.00 horas.

En cuanto a la factoría de Palencia, los sindicatos convocan los paros en el turno de mañana de 13.00 a 14.00 horas; y en los de tarde, noche y de 7.00 a 15.00, en el mismo horario que en el de mañana. Por lo que se refiere al Refactory de Sevilla, los paros están previstos para el turno de mañana de 14.00 a 15.00 horas; y en el de tarde de 1500 a 1600, horas.

Por último, en el centro de trabajo de Madrid se establece un único horario de 13.00 a 14.00 horas para expresar la protesta ante el bloqueo en la negociación del convenio.