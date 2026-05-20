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Sanidad aprueba la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años

Se apoya en la experiencia acumulada por distintas comunidades, como es el caso de Castilla y León, que incorporó el tramo de 45 a 49 años en su programa

El cáncer de mama sigue siendo el tumor más frecuente entre las mujeres en España

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ICAL

La Comisión de Salud Pública ha aprobado la propuesta de modificación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que amplía la población objetivo para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años. Hasta la fecha, la cartera común de servicios establecía la realización de una mamografía cada dos años para mujeres de entre 50 y 69 años. La nueva propuesta mantiene la periodicidad bienal para todo el nuevo rango de edad.

La medida responde a las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, así como a la evidencia clínica disponible, que indica que alrededor del 10% de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años.

La ampliación del cribado se apoya además en la experiencia acumulada por distintas comunidades autónomas, como son Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha, que ya han incorporado el tramo de 45 a 49 años en sus programas de detección precoz, mientras que Galicia aportó resultados clave para respaldar la inclusión del grupo de 70 a 74 años.

La ampliación del programa se desarrollará de manera gradual para garantizar una implementación homogénea y de calidad en todo el territorio. Las comunidades y ciudades autónomas dispondrán de un plazo máximo de tres años para iniciar la modificación del programa y de hasta seis años para alcanzar una cobertura de invitación cercana al 100% en los nuevos grupos de edad.

Con el fin de facilitar la adaptación organizativa y la gestión de recursos, se contempla la posibilidad de implantar inicialmente un intervalo de cribado trienal antes de consolidar definitivamente la periodicidad bienal.El impacto presupuestario estimado para el SNS asciende a 534 millones de euros durante el periodo 2025-2029. No obstante, el coste real previsto será inferior, dado que varias comunidades autónomas ya han iniciado de manera progresiva la ampliación de los grupos de edad incluidos en sus programas de cribado.

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La ampliación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama supone un avance relevante en las estrategias de prevención y detección precoz del SNS, incorporando nuevas evidencias científicas y tecnologías diagnósticas orientadas a mejorar la equidad, la eficacia clínica y la capacidad de detección temprana.

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