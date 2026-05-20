Este pueblo de Castilla y León cuenta la historia desde el siglo XII hasta la actualidad
El templo parroquial destaca por su valor arquitectónico y por convertirse en uno de los principales referentes culturales de esta localidad.
La localidad vallisoletana de Castrillo de Duero conserva parte de su historia a través de la Iglesia parroquial de la Asunción, un edificio que se ha convertido en uno de los principales referentes patrimoniales del municipio y en testigo del paso de los siglos en esta zona de Castilla y León.
El templo, situado en el centro de la localidad, refleja la evolución histórica y arquitectónica del pueblo desde la Edad Media hasta la actualidad. Su origen se remonta al siglo XII, aunque el edificio ha experimentado distintas modificaciones y ampliaciones a lo largo del tiempo, adaptándose a las necesidades de cada época y conservando elementos tradicionales característicos de la arquitectura religiosa castellana.
La iglesia continúa siendo uno de los espacios más representativos de la vida local y un símbolo de identidad para los vecinos de Castrillo de Duero. Su presencia domina el paisaje urbano y mantiene viva la conexión del municipio con su pasado histórico.
UN LEGADO QUE PERMANECE
Además de su valor religioso, la iglesia representa una parte esencial del patrimonio cultural de la provincia de Valladolid y del conjunto de Castilla y León, una comunidad donde muchos pequeños municipios conservan construcciones históricas que narran siglos de historia.
El entorno rural, la arquitectura tradicional y la conservación de edificios como la iglesia de la Asunción convierten a Castrillo de Duero en uno de esos pueblos donde todavía es posible recorrer distintas etapas de la historia a través de sus calles y monumentos.
Desde el ámbito local se insiste en la importancia de preservar este patrimonio, no solo por su valor artístico, sino también por el papel que desempeña en la memoria colectiva y en la identidad cultural del municipio.
- Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León: «No podemos hablar de cohesión territorial mientras se retrasan inversiones o se suprimen servicios ferroviarios»
- Amplio dispositivo para localizar a un montañero británico de 61 años desaparecido en Picos de Europa: 'Estoy desorientado y muy cansado
- Las recónditas lagunas en Castilla y León ideales para huir del calor con la subida de temperaturas
- Sen afirma que el pasajero burgalés de que viajaba en el crucero MV Hondius “se encuentra bien”
- Este pueblo de Castilla y León alberga uno de los barrocos más bonitos de España
- Descubre la historia de los romanos en Castilla y León visitando este yacimiento arqueológico
- Fallece un hombre de 40 años tras una agresión con arma blanca en una vivienda de Salamanca
- Este pueblo de Castilla y León está entre los más bonitos de España