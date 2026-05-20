Este pueblo de Castilla y León cuenta la historia desde el siglo XII hasta la actualidad

La localidad vallisoletana de Castrillo de Duero conserva parte de su historia a través de la Iglesia parroquial de la Asunción, un edificio que se ha convertido en uno de los principales referentes patrimoniales del municipio y en testigo del paso de los siglos en esta zona de Castilla y León.

El templo, situado en el centro de la localidad, refleja la evolución histórica y arquitectónica del pueblo desde la Edad Media hasta la actualidad. Su origen se remonta al siglo XII, aunque el edificio ha experimentado distintas modificaciones y ampliaciones a lo largo del tiempo, adaptándose a las necesidades de cada época y conservando elementos tradicionales característicos de la arquitectura religiosa castellana.

La iglesia continúa siendo uno de los espacios más representativos de la vida local y un símbolo de identidad para los vecinos de Castrillo de Duero. Su presencia domina el paisaje urbano y mantiene viva la conexión del municipio con su pasado histórico.

UN LEGADO QUE PERMANECE

Además de su valor religioso, la iglesia representa una parte esencial del patrimonio cultural de la provincia de Valladolid y del conjunto de Castilla y León, una comunidad donde muchos pequeños municipios conservan construcciones históricas que narran siglos de historia.

El entorno rural, la arquitectura tradicional y la conservación de edificios como la iglesia de la Asunción convierten a Castrillo de Duero en uno de esos pueblos donde todavía es posible recorrer distintas etapas de la historia a través de sus calles y monumentos.

Desde el ámbito local se insiste en la importancia de preservar este patrimonio, no solo por su valor artístico, sino también por el papel que desempeña en la memoria colectiva y en la identidad cultural del municipio.