El precio que reciben los agricultores cae un 6,9% mientras el sector agroalimentario pierde empresas

El sector agroalimentario de Castilla y León afronta “su mayor desafío internacional de los últimos años”. Así lo advirtió el director de Ecova Estudios, Juan Carlos de Margarida, durante la presentación del Observatorio Agroalimentario de la comunidad. El informe analiza la evolución del sector durante 2025 y constata un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica, el incremento de costes y la pérdida de competitividad empresarial.

Uno de los datos que refleja el informe es que el precio percibido por los agricultores por la venta de sus productos cayó un 6,9% durante el último año mientras que el de los ganaderos aumentó un 4,6%. Al mismo tiempo, los salarios del sector agroganadero crecieron un 3,6% y los precios pagados por agricultores y ganaderos apenas subieron un 0,7%.

“Podemos afirmar que el campo vende más barato mientras el consumidor sigue pagando más caro”, señaló De Margarida, quien advirtió de que la diferencia entre los precios de origen y los precios mayoristas supera el 100% en muchos de los productos analizados.

Durante 2025, la industria de la alimentación perdió el 2,5% de sus empresas, un retroceso superior al registrado en el conjunto nacional, donde la caída fue el 2,1%. Además desaparecieron el 3,5% de las empresas sin asalariados y el 2,22% de las compañías con menos de diez trabajadores.

El informe destaca que el 97% del tejido industrial alimentario de Castilla y León está formado por pequeñas empresas y micropymes, una circunstancia que limita la capacidad de inversión, innovación y adaptación a los cambios de mercado. “Las empresas con mayor dimensión tienen más facilidad para innovar, exportar y adaptarse a las nuevas exigencias”, defendió el director de Ecova Estudios.

Durante el año pasado, el número de afiliados a la Seguridad Social en el ámbito agroalimentario descendió un 0,5%, debido principalmente a la caída del 2% en el número de trabajadores autónomos.

“La falta de relevo generacional pone en riesgo la producción, el empleo y la cohesión territorial”, afirmó De Margarida. En este sentido, insistió en la necesidad de incorporar jóvenes con formación técnica, digital y empresarial para garantizar el futuro del sector. “No basta con conocimientos agrarios; también deben ser empresarios capaces de liderar una nueva etapa en el campo y en la industria alimentaria”, subrayó.

Según explicó el economista, la guerra comercial, el proteccionismo y la inestabilidad geopolítica están incrementando la vulnerabilidad exterior del sector agroalimentario regional. “La fragmentación comercial acelera la necesidad de innovar y diversificar mercados”, aseguró.

El informe recuerda que más del 70% de las explotaciones agroalimentarias de Castilla y León dependen de la Unión Europea, una circunstancia que preocupa ante la desaceleración del consumo y de la inversión en el continente. Durante 2025, las explotaciones agroalimentarias descendieron un 3,9% mientras que las importaciones crecieron un 18,5%.

Portugal se mantiene como el principal destino de las exportaciones agroalimentarias regionales, con el 25,4% del total, aunque las ventas del país luso retrocedieron un 15,4%. Francia, por su parte, concentró el 18,2% de las compras de productos agroalimentarios castellanos y leoneses.

Fortalezas

Pese al complejo contexto internacional, el Observatorio identifica varias fortalezas del sector, entre ellas la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios de la comunidad, la capacidad de resistencia empresarial y el potencial de innovación tecnológica.

“El reto ya no es producir más, sino competir mejor”, resumió De Margarida, quien defendió que la innovación, la sostenibilidad y la diferenciación serán claves para consolidar el liderazgo del sector en los próximos años.

El director de Ecova Estudios concluyó diciendo que “Castilla y León no puede conformarse con ser una potencia agrícola; debe aspirar a ser una referencia mundial en innovación agroalimentaria”.