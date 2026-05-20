El ministro Torres ve "jurídicamente posible" la anexión del Condado de Treviño a Álava pero recuerda la "necesidad" de informes favorables

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este miércoles que la incorporación del enclave burgalés de Treviño a Álava es "jurídicamente posible", aunque ha subrayado que para ello deben cumplirse previamente los requisitos y pasos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.

"¿Esto es jurídicamente posible? La respuesta es clara, es jurídicamente posible", ha señalado Torres durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, después de que el diputado del PNV Mikel Legarda preguntara al Ejecutivo si autorizaría una consulta a la ciudadanía de Treviño sobre su posible reascripción territorial provincial.

Durante su intervención, el diputado ha recordado la histórica reivindicación existente en Treviño para incorporarse a Álava y ha señalado que muchos vecinos desarrollan su vida cotidiana en Vitoria y en territorio alavés debido a la cercanía geográfica y a la prestación de servicios públicos.

"Un caso singular"

En su respuesta, Torres ha defendido que la situación de Treviño constituye un caso "singular" que va más allá del ámbito estrictamente municipal y afecta tanto al Estatuto de Gernika como al Estatuto de Castilla y León.

El ministro ha explicado que el Gobierno está dispuesto a actuar dentro de sus competencias, aunque ha insistido en que existen pasos previos "preceptivos y absolutamente necesarios" avalados además por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

"Para que un municipio llegue a una comunidad autónoma es preciso que salga de otra", ha señalado Torres, que ha insistido en la "necesidad" de contar con los informes favorables de las administraciones implicadas.

En concreto, el titular de Política Territorial ha recordado que el ordenamiento jurídico exige previamente informes favorables de la Diputación y de la Junta de Castilla y León para avanzar en el proceso.

Consulta a la ciudadanía

Preguntado por si no sería más adecuado preguntar directamente a la ciudadanía de Treviño, Torres ha respondido que entiende la "lógica" del planteamiento, aunque ha reiterado que cualquier modificación territorial debe ajustarse a los procedimientos previstos legalmente.

"Tenemos que ir cumpliendo los pasos que exige el ordenamiento jurídico para que finalmente se puedan manifestar de manera libre también los ciudadanos de un territorio determinado", ha concluido el ministro.