Detenido en Valladolid un hostelero acusado de explotar laboralmente a una familia y acosar sexualmente a la mujer

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid al propietario de un establecimiento de hostelería como presunto autor de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra la libertad sexual, contra los derechos de los trabajadores y coacciones. La investigación, enmarcada en la denominada Operación Bocarte, destapó la situación de extrema vulnerabilidad y abuso sufrida por una pareja y su bebé de apenas un año.

Los hechos comenzaron en junio de 2025, cuando los agentes detectaron el caso de una familia que fue captada para trabajar en un negocio hostelero de una localidad vallisoletana. La pareja residía entonces en un pequeño municipio rural de otra provincia española y, aunque ambos se encontraban en situación regular y contaban con permiso de trabajo, atravesaban una grave situación económica.

Según la investigación policial, las dificultades para encontrar empleo y la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas de su hijo llevaron a la familia a aceptar la oferta laboral de un empresario hostelero. El hombre les prometió contratos a tiempo completo y una vivienda exclusiva donde podrían residir tranquilamente mientras trabajaban en el establecimiento.

El presunto tratante incluso les envió dinero para costear el viaje hasta Valladolid. Una vez llegaron a la estación de autobuses, fue él mismo quien les recogió y trasladó hasta el local y el supuesto alojamiento.

Aunque la pareja fue dada de alta en la Seguridad Social, las condiciones laborales resultaron ser abusivas. Según la Policía Nacional, ambos trabajaban jornadas de hasta 16 horas diarias, muy por encima de las horas reflejadas en sus contratos, que establecían 30 horas semanales para el hombre y 40 para la mujer.

A pesar del volumen de trabajo realizado durante todo un mes, solo llegaron a percibir 100 euros. La familia, que apenas podía comprar alimentos y pañales para el bebé, reclamó en varias ocasiones el pago prometido sin obtener respuesta.

El alojamiento que supuestamente iba a ser exclusivo para la familia era compartido con el propio empresario, quien aprovechaba los momentos en los que la mujer se quedaba sola con su hijo para realizar comentarios de contenido sexual y requerimientos inapropiados.

Según la denuncia, el detenido llegó incluso a tocarle las nalgas sin su consentimiento. Los agentes sostienen además que el hombre prolongaba deliberadamente la jornada laboral del marido para evitar que coincidiera con su esposa en el domicilio y así facilitar los acercamientos hacia ella.

Tras aproximadamente un mes soportando esta situación, la pareja decidió buscar una alternativa para abandonar el lugar y escapar del control del empresario. No obstante, el hostelero descubrió sus intenciones antes de que pudieran marcharse.

Como represalia, presuntamente les engañó para que abandonaran momentáneamente la vivienda y, aprovechando su ausencia, cambió la cerradura del inmueble. La familia quedó entonces en la calle sin dinero, sin documentación, sin ropa para el bebé y sin ninguna de sus pertenencias personales.

En una situación límite, la pareja llegó de manera fortuita a las dependencias de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, donde solicitaron ayuda. Desde allí fueron puestos en contacto con la Policía Nacional.

La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras activó inmediatamente el protocolo de atención a víctimas de trata y coordinó la asistencia con entidades especializadas, que proporcionaron a la familia alojamiento seguro y apoyo urgente.

Posteriormente, la mujer formalizó la denuncia en dependencias policiales. Tras reunir las pruebas necesarias, los investigadores procedieron a la detención del propietario del establecimiento hostelero el pasado 18 de mayo. El arrestado fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad.