El Corredor Atlántico suma 1.000 millones en inversiones entre enero y mayo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con una inversión récord en las infraestructuras del Corredor Atlántico, con 3.123 millones de euros licitados en actuaciones ferroviarias durante 2025 y el mantenimiento de esta tendencia en los cinco primeros meses de 2026, con 1.000 millones de euros.

El pasado año las inversiones crecieron un 122% respecto a las de 2024. Entre los proyectos que recibieron un gran impulso se encuentran la llegada de la alta velocidad al País Vasco con la denominada Y Vasca con inversiones por más de 450 millones de euros. También 2025 fue un “año histórico” para avanzar en la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, en el despliegue de la alta velocidad en Extremadura, en la Toledo-Talavera-Talayuela o en la Sevilla-Huelva.

En 2026 el ritmo de nuevas licitaciones es elevado en el Corredor Atlántico. Por ejemplo, en lo que va de año, solo de la futura Línea de Alta Velocidad (LAV) que unirá Burgos y Vitoria, el Ministerio ha licitado actuaciones por valor de 789,2 millones de euros. Se trata de la licitación de la construcción de plataforma de tres de los cinco tramos de la línea, en concreto, los comprendidos entre la Variante Ferroviaria de Burgos y el Valle de las Navas (159,2 millones de euros), entre Manzanos y La Puebla de Arganzón (272,4 millones de euros) y entre Piérnigas y Pancorbo (357,6 millones de euros).

También en lo que se refiere a la renovación integral de la línea Algeciras-Bobadilla, hoy el Gobierno ha autorizado más de 72,4 millones de euros para modernizar y mejorar varios tramos de esta línea (Ronda-Algeciras con 52,2 millones de euros y Bobadilla-Ronda con 20,2 millones de euros).

La semana pasada se dio un paso importante con la adjudicación de la redacción del proyecto para abordar el montaje de vía de la denominada U de Olmedo, una conexión de 8,2 kilómetros entre la línea de alta velocidad (LAV) Madrid-Valladolid y la LAV Madrid-Galicia, que supondrá una inversión superior a los 40 millones de euros. Asimismo, a principios de mes, Adif adjudicó por 20,3 millones de euros la renovación del tramo ferroviario Redondela-Bifurcación Arcade, en la línea convencional Redondela-Santiago de Compostela a su paso por la provincia de Pontevedra.

En este mes de mayo, Adif ha licitado el contrato para el suministro de carril destinado a las obras de renovación de la línea ferroviaria Madrid-Hendaya a su paso por Álava, con un presupuesto de 12,77 millones de euros, que se suma a los 16,6 millones de euros ya adjudicados el pasado mes de marzo para la ejecución de las obras de mejora de vía en este trayecto, que ha sido adjudicado el pasado mes de marzo.

Por último, hace menos de un mes se ha puesto en explotación el nuevo tramo ferroviario de 1,6 kilómetros de vía que completa los 9 kilómetros de la variante de A Pobra de San Xiao, en el corredor Orense-Monforte de Lemos-Lugo, tras una inversión de 16,8 millones de euros.

Cohesión territorial

El desarrollo de las infraestructuras del Corredor Atlántico permitirá a los ciudadanos de las 13 comunidades por las que discurre (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Aragón, Navarra, La Rioja, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias) contar con un “salto cualitativo y cuantitativo” en cuanto a accesibilidad y comunicaciones de sus territorios en los próximos años.

Por ejemplo, mientras que, en la actualidad, en el ámbito del Corredor hay 33 estaciones con servicio de alta velocidad distribuidas en ocho comunidades autónomas y 19 provincias, las previsiones para 2030 elevan esta cifra a 62 estaciones, además de ampliar el radio de acción a 11 comunidades y 28 provincias.