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Carlos Martínez asume que el auto sobre Zapatero es "durísimo"

El secretario general del PSCyL reitera su "confianza" en la "honestidad" del expresidente y dice que no era algo que pudieran "ver venir"

Carlos Martínez, este miércoles en Toro (Zamora).

Carlos Martínez, este miércoles en Toro (Zamora). / Rodrigo González

ICAL

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha asumido este miércoles que el auto de citación como investigado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es “durísimo”, una vez que ha podido leer la argumentación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Por ello, expresó su respeto a la justicia y rechazó tener que “elegir” entre el “silencio” y la “lapidación” o entre la “adhesión ciega” y la “condena anticipada”.

En una entrevista concedida al programa ‘La Mirada Crítica’ de Telecinco y recogida por Ical, Carlos Martínez reconoció que todo el partido estaba en "shock” y que había “perplejidad” e “incredulidad” tras conocerse los hechos que se le atribuyen a Rodríguez Zapatero, como expresó ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “No es de los que pudiéramos de alguna forma ver venir una situación de estas características”, añadió.

“Toca dar la cara, toca levantarse, toca asumir las decisiones políticas que haya que asumir y toca de alguna forma hacer frente a las adversidades que tenemos en el día a día”, afirmó Carlos Martínez quien reiteró que mantenía “toda la confianza” en la “honestidad” e “integridad” de Rodríguez Zapatero. “En democracia, en un Estado de derecho, investigar no es condenar. Estar investigado no es estar condenado", sentenció.

De esta forma, sin pedir “ningún privilegio”, sí reclamó de la misma forma “respeto” para la justicia, así como “garantías”, “serenidad” y “rigurosidad” en todo este proceso para evitar los “juicios paralelos” que en su opinión “tanto daño” hacen a la democracia y las instituciones. Además, aludió a la “empatía” que tiene con la ciudadanía porque señaló estos hechos generan un “alejamiento” en su préstamo de confianza.

“Hay una virtud que tiene el Partido Popular, que no golpea la ideología, sino que sataniza siempre a una persona, lo vimos con Felipe González, lo vimos luego con José Luis Rodríguez Zapatero, ahora lo estamos sufriendo con Pedro Sánchez, y es una fórmula de éxito”, dijo Carlos Martínez ante la derrota del PSOE en Andalucía.

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Al respecto, el dirigente socialista apostó por intentar reaccionar de alguna forma y reconectar al Partido Socialista con la ciudadanía, como a su juicio harán en el Comité Federal previsto para el 27 de junio.

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