Cae una banda criminal tras atracar a mano armada una joyería en Santa Marta de Tormes (Salamanca)

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca, en el marco de la operación "Vulneres", desmantelaron una organización criminal, con cuatro detenidos, a raíz del atraco a mano armada de una joyería ubicada en Santa Marta de Tormes, en la provincia de Salamanca. Todos ellos pasaron a disposición judicial esta mañana.

La banda estaba especializada en cometer delitos contra el patrimonio, especialmente robos con violencia a intimidación, y contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes. La investigación se inició el pasado mes de abril, cuando uno de los detenidos cometió un robo con violencia, ataviado con una careta, en una joyería, y en el que causó lesiones con un arma de fuego al propietario.

Ante la gravedad de los hechos, especialistas en Policía Judicial iniciaron una exhaustiva investigación. Tras la correspondiente inspección técnico ocular en el establecimiento y una vez hubieron tomado declaraciones a diferentes testigos, llegaron hasta la identidad un hombre de mediana edad con numerosos antecedentes, que se convirtió en el principal sospechoso.

Gracias al análisis de los movimientos de este sujeto, los agentes llegaron hasta una organización criminal que él mismo lideraba, y descubrieron a otras tres personas más que operaban con él y que estaban especializados en delitos contra el patrimonio y en delitos contra la salud pública por tráfico de drogas.

El avance de la investigación permitió la identificación de todos ellos y la constatación de que residían en dos pueblos del alfoz de Salamanca, desde donde se desplazaban para cometer los delitos en un vehículo con placas de matrícula falsificadas y que había sido robado en la provincia de Guadalajara.

Asimismo, la Guardia Civil descubrió que la organización criminal operaba en otras provincias y contaba con ramificaciones en varios puntos del territorio nacional. El líder de la organización tenía dos señalamientos de búsqueda y detención por parte de un juzgado de Pontevedra.

Ante la elevada actividad de la organización y la gravedad de los hechos, en la mañana de ayer la Guardia Civil realizó entradas y registros en varios inmuebles, en concreto una vivienda y una nave situada en Villares de la Reina y, también, en Aldeaseca de la Armuña.

Durante los registros, los agentes hallaron numerosas evidencias que los relacionaban directamente con los delitos que se les atribuyen. De hecho, encontraron incluso, en la habitación del líder, la pistola, la careta y la matrícula falsificada que utilizó para cometer el robo con violencia en el establecimiento de Santa de Tormes.

Entre los efectos intervenidos destacan cinco pistolas cargadas, una carabina, dos revólveres simulados, una pistola táser, cuatro chalecos con la inscripción de Guardia Civil, placas de matrícula falsificadas, una defensa extensible, un machete, ‘walkie talkies’, unos grilletes, 400 plantas de marihuana, cocaína y herramienta diversa susceptible de ser utilizada en los robos.

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención de los cuatro integrantes de la organización, de orígenes español, croata y albanés, y a quienes les imputan un delito de robo con violencia con arma de fuego, tenencia ilícita de armas, lesiones graves, un delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, un delito de usurpación de funciones y pertenencia a organización criminal.