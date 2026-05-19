Este pueblo de Castilla y León alberga uno de los barrocos más bonitos de España

Situada en un altozano sobre el valle del río Arlanza, Lerma se ha consolidado como uno de los grandes referentes turísticos y culturales de Castilla y León. Conocida como la Villa Ducal, la localidad burgalesa conserva un impresionante conjunto monumental vinculado a la figura de Francisco de Sandoval y Rojas, el poderoso Duque de Lerma y valido del rey Felipe III.

La villa fue declarada conjunto histórico-artístico en 1965 y está considerada uno de los principales exponentes de la arquitectura herreriana en España. Su imagen más reconocible es el imponente palacio ducal convertido hoy en Parador Nacional y uno de los grandes símbolos turísticos de la provincia de Burgos.

El casco histórico de Lerma gira en torno a la monumental Plaza Mayor de Lerma, una de las plazas más amplias y representativas del barroco castellano. Muy cerca se encuentra el histórico Arco de la Cárcel, antigua puerta de acceso a la muralla medieval y uno de los rincones más fotografiados de la localidad.

Una villa con cultura, vino y tradición

La oferta cultural de la villa se completa con espacios como el Museo del Juguete de Lerma, monasterios históricos y enclaves como el Mirador de Los Arcos, desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas del entorno del Arlanza.

Además del patrimonio monumental, Lerma ha impulsado en los últimos años el turismo enológico ligado a la Denominación de Origen Arlanza, reforzando su identidad gastronómica y cultural mediante rutas, catas y actividades relacionadas con el vino.

El municipio forma también parte del conocido “Triángulo del Arlanza”, junto a localidades como Covarrubias y Santo Domingo de Silos, una ruta que concentra algunos de los enclaves históricos más destacados de la provincia de Burgos.

Desde el ámbito turístico se destaca que Lerma ha sabido mantener la esencia de villa castellana histórica mientras refuerza su proyección cultural y turística, convirtiéndose en uno de los destinos imprescindibles para quienes visitan Castilla y León.