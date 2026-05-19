Política
Leticia García: "Hay peajes que ponen en peligro el futuro de Castilla y León. Esos son los de Pedro Sánchez"
La portavoz del PP en las Cortes sostiene que la comunidad recibe “cuatro veces menos” de lo que le correspondería mientras el PSOE “regala privilegios” a independentistas
ICAL
La portavoz del Grupo del PP en las Cortes autonómicas, la zamorana Leticia García, ha acusado este martes al secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, de ser “cómplice” de un modelo que perjudica a Castilla y León para mantener a Pedro Sánchez en el Gobierno. La dirigente autonómica respondió así a las declaraciones realizadas ayer por Martínez, quien aseguró que Castilla y León “debería pagar el peaje más caro” tras los resultados electorales del PSOE en Andalucía.
“El señor Martínez habla de peajes. Tiene razón: hay peajes que ponen en peligro el futuro de Castilla y León. Esos son los de Pedro Sánchez”, afirmó García, quien añadió que “los peajes que de verdad pagan los castellanoleoneses los firma Pedro Sánchez cada vez que necesita un voto para seguir una hora más en La Moncloa”.
La portavoz autonómica sostuvo que Castilla y León se encuentra infrafinanciada por el Gobierno central pese a representar “el 20% del territorio nacional y la quinta parte de toda la población”. “Sánchez somete a esta tierra infrafinanciando a Castilla y León con apenas el !% de los fondos. Y el señor Martínez guarda silencio cómplice”, aseguró.
Asimismo, criticó los acuerdos bilaterales alcanzados con Esquerra Republicana de Cataluña y afirmó que la comunidad recibe “cuatro veces menos de lo que le correspondería por la media nacional”. “Eso es lo que vale esta tierra para el Gobierno que apoya el señor Martínez”, señaló.
En ese sentido, reprochó al líder socialista de Castilla y León que “en vez de señalar al PP” explique “por qué su partido aplaude en silencio un modelo que condena a la región sistemáticamente a recibir menos de lo que nos corresponde mientras se regalan privilegios históricos a separatistas y nacionalistas”.
“Esos son los peajes reales: a los que el Gobierno central somete a Castilla y León para que Sánchez sobreviva políticamente”, insistió.
García defendió, además, que el Partido Popular “no paga peajes”, y agregó que sus acuerdos de gobierno se basan en “medidas concretas, escritas y transparentes, pensadas exclusivamente para mejorar la vida de los ciudadanos de esta comunidad”. Frente a ello, acusó al PSOE de “sacrificar los intereses de Castilla y León para seguir alimentando al sanchismo”.
La portavoz de la Junta también se refirió a la reflexión interna anunciada por Carlos Martínez tras los resultados electorales del PSOE en Andalucía y le instó a preguntarse “no por qué su partido ha sacado el peor resultado de su historia en Andalucía, sino por qué el PSOE CyL lleva años siendo cómplice de un modelo que discrimina a Castilla y León”.
“El peaje más caro siempre es el que impone el PSOE de Carlos Martínez y el sanchismo. Y el resultado más contundente es el de las urnas: cuatro victorias consecutivas del Partido Popular, cuatro derrotas consecutivas del PSOE”, concluyó García.
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