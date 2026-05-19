Los festivales de la comunidad reciben casi un millón de euros
El pasado año, la Junta apoyó la celebración de 55 festivales en las nueve provincias.
V. C.
La Junta de Castilla y León destina casi un millón de euros para subvenciones destinadas a financiar proyectos culturales para la realización de festivales en la comunidad, así como actividades culturales complementarias a los mismos.
La convocatoria de subvenciones está dotada con 950.000 euros y está destinada a financiar proyectos culturales para la realización de festivales en Castilla y León en los ámbitos de la música, artes escénicas, cine, circo, televisión, artes visuales y nuevas tecnologías, así como literatura u otras temáticas culturales. De igual forma, serán subvencionables las actividades culturales complementarias a los festivales, en cualquiera de sus fases y facetas, no siendo consideradas como tal aquellas actividades complementarias de manera independiente al festival.
El plazo de presentación de solicitudes será desde mañana, 20 de mayo, hasta el 9 de junio, ambos inclusive. La tramitación se realizará de forma telemática. La solicitud, una única por solicitante, se presentará junto a la documentación prevista en la convocatoria, a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León utilizando el identificador de la BDNS (903903).
El texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web de la Fundación Siglo.
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