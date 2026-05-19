Atendida una mujer y tres menores por una intoxicación de gas en una vivienda en Burgos capital
Fueron trasladadas al Complejo Asistencial Universitario de Burgos
ICAL
Una mujer, de 30 años, y tres menores, de cinco meses, cinco y diez años, resultaron afectados este lunes, 18 de mayo, por intoxicación de gas en una vivienda situada en la calle Emperador, en Burgos capital, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
La sala de emergencias 1-1-2 recibió una llamada a las 20.16 horas que alertaba de un incidente en una vivienda situada en la calle Emperador, donde se solicitaba asistencia sanitaria para tres menores de edad que se encontraban mareadas e indispuestas. Desde la sala del 1-1-2 se dio aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil.
En el lugar, el personal sanitario solicitó la presencia de bomberos porque podría tratarse de un escape de gas, por lo que se pasó el aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía, a los bomberos de Burgos y a las empresas suministradoras de gas. Sacyl atendió finalmente a cuatro mujeres, que fueron trasladadas al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.
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