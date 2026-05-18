Zamora necesita perfiles "de alta demanda" para los meses de verano

Adecco busca 500 perfiles de alta demanda en Castilla y León para los próximos meses de verano. Las vacantes se concentran en las provincias de Zamora, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid.

En el conjunto nacional se buscan más de 8.000. Por zonas, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Galicia y la Comunidad de Madrid ofertan el mayor número de posiciones, pero existe demanda de estos perfiles en todas las autonomías.

La empresa de gestión de recursos humanos se centra en seis sectores cuyas necesidades de contratación aumentarán notablemente en los próximos cuatro meses: hostelería y turismo, industrial, logística, comercio y gran consumo, last mile y alimentación.

Las principales posiciones a cubrir son camareros, cocineros, camareros de piso, repartidores, mozos de almacén, operarios de producción, manipuladores de alimentos, dependientes, promotores y carretilleros, entre otras, todas ellas muy demandadas en la actualidad y con proyección de crecimiento en las próximas semanas con motivo de la campaña de verano para la que las empresas se están preparando ya.

Requisitos

Para acceder a las vacantes hosteleras de camarero y cocinero se requiere tener experiencia en el sector en posiciones de sala y cocina. Y en el caso de camarero de piso experiencia en preparación y limpieza de habitaciones y zonas comunes del hotel. En todos los casos se valorará tener una actitud proactiva, orientación al cliente, trabajo en equipo y responsabilidad.

En el caso de los operarios de producción industriales se buscan profesionales con experiencia en cadenas de producción, realizando tareas de manipulación, ensamblaje de componentes, acondicionado de producto y montaje. Además, deben contar con disponibilidad horaria para trabajar en turnos fijos o rotativos, de mañana, tarde y noche.

Para las vacantes de manipulador de alimentos se requiere disponer del certificado de manipulador en vigor y se valorará positivamente contar con experiencia previa. Se buscan personas responsables, proactivas, flexibles y con capacidad para trabajar en equipo. Profesionales que tengan habilidad para realizar tareas repetitivas con precisión y atención al detalle.

Para acceder a las vacantes de mozo de almacén, en el sector logístico, se requiere tener una actitud proactiva, poder trabajar de forma independiente o colaborativa, responsabilidad y conocimiento del manejo de cargas y carretillas en algunas posiciones.

Para los repartidores –dentro del sector “última milla”- se buscan profesionales dinámicos, a los que les guste conducir cualquier tipo de vehículo (este va a depender de la posición), que tengan flexibilidad horaria y experiencia en posiciones de reparto.

Y para las posiciones de dependientes y promotores se buscan personas dinámicas, entusiastas, con don de gente, actitud positiva, flexibilidad, ganas de aprender, con habilidades comerciales, y que les guste trabajar en equipo.