Las recónditas lagunas en Castilla y León ideales para huir del calor con la subida de temperaturas

Tras una primera quincena de mayo pasada por agua, ahora ya llega la primavera de verdad con una previsión de temperaturas casi, casi veraniegas por todo el país. Si lo que se busca es una escapada recóndita y lejos de la muchedumbre, las Lagunas de Neila, en la provincia de Burgos, son una opción perfecta.

Este espacio natural, situado en plena sierra, ofrece un paisaje muy distinto al habitual en Castilla y León: lagunas de origen glaciar rodeadas de montaña y bosques, donde el aire es más fresco y el entorno invita a desconectar.

En esta época del año, el deshielo llena las lagunas y el paisaje se vuelve especialmente vistoso, con rutas de senderismo que permiten recorrer la zona con relativa facilidad. Además, al no ser un destino masivo, es ideal para quienes buscan tranquilidad, silencio y naturaleza en estado puro.

El acceso requiere algo más de planificación que otros lugares, lo que contribuye a mantener ese carácter más salvaje y menos explotado turísticamente.

Explorar el Parque Natural Lagunas Glaciares de Neila implica descubrir un tesoro entre las montañas que muestra la huella de antiguos glaciares. Podrás descubrir las lagunas únicas, como Laguna Negra, Cascada, Tejera, Haedillo, Patos, Pardillas y Brava, cada una con su propio encanto.

Las lagunas burgalesas. / JCyL

Flora y fauna

Admira la flora única en los bordes y áreas someras de las lagunas, creando tapices verdes que contrastan con el azul intenso del agua. Los enebrales, pastos alpinos y la turbera flotante de la Laguna Larga añaden singularidad, protegida por el parque para preservar su belleza frágil.

En cuanto a la fauna, mucho para ver: la nutria paleártica, el desmán ibérico, el mirlo acuático y el martín pescador, junto con anfibios y peces adaptados a las condiciones extremas, estarán al alcance de tu vista.