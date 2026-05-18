Pollán desvincula el acuerdo de Castilla y León del resultado de las elecciones andaluzas: "No va a influir en nada"

El portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, ha desvinculado este lunes el rumbo de la negociación con el PP en Castilla y León del resultado de las elecciones andaluzas de este pasado domingo en las que su partido se convirtió en llave de gobierno. "No va a influir en nada. El planteamiento es el mismo con o sin mayoría absoluta de Moreno Bonilla -Juan Manuel-", aseguró.

Carlos Pollán hizo una lectura “muy positiva” de las andaluzas y del ciclo electoral que se cierra tras los comicios en Extremadura, Aragón y Castilla y León, porque remarcó los ciudadanos han dicho en las urnas que quieren que Vox determine el futuro de las cuatro comunidades. “Somos necesarios para conformar mayorías en los cuatro territorios y los únicos que hemos mejorado, tanto en porcentaje, como en escaños", apostilló.

En ese sentido, el portavoz de Vox y candidato a la Junta en Castilla y León insistió en que el resultado andaluz “no va a influir en nada” en la comunidad, porque mantienen la misma posición que la noche electoral del pasado 15 de marzo, en la que recordó obtuvieron casi el 19% de los votos y 14 procuradores en las Cortes. “Ya dijimos que no nos iba a influir el resultado de Andalucía para nada”, aseveró.

Asimismo, Pollán, que asistió al cierre de campaña en Sevilla el pasado viernes, aseguró se trata de cuestiones “distintas”, si bien deslizó que el PP, la “otra parte” en la negociación del acuerdo de gobierno de Castilla y León, ha alargado los “plazos” en las conversaciones, lo que interpretó como un intento de esperar a conocer el resultado en Andalucía para ver si lo podía “utilizar” o podía “influir” en el pacto para investir como presidente a Alfonso Fernández Mañueco.

“Ese era el sentimiento que teníamos nosotros, aunque no nos lo han manifestado así”, dijo para matizar que el diálogo no se ha cortado "en ningún momento". Así, se refirió a los análisis políticos y periodísticos sobre la negociación en Castilla y León, ya que señaló “todos” interpretaban que se estaba “retrasando” a la espera de unos resultados en Andalucía que todos auguraban iban a ser “muy importantes”.

En cambio, Carlos Pollán reiteró que en Vox mantienen lo que han dicho en estas semanas y pretenden ceñirse al resultado obtenido el pasado 15 de marzo, respetando el “porcentaje” de voto de cada formación política y siendo “humildes” y “consecuentes” con el mandato de las urnas.

De la misma forma, el portavoz de Vox aseguró el proceso negociador de Castilla y León “no tiene nada que ver” con el que se inicia ahora en Andalucía por lo que repitió no tiene por qué afectar lo que suceda allí en las próximas semanas. En cualquier caso, asumió que su partido ha seguido para firmarlos el orden de celebración de las elecciones, por lo que tras Extremadura y Aragón, el siguiente será el de la comunidad.

Finalmente, Carlos Pollán aseguró que siguen trabajando para culminar el acuerdo que volvió a señalar va a ser “muy minucioso” en su detalles, medidas y plazos. “Esperemos que no haya otra sorpresa a nivel autonómico y ojalá haya unas generales pronto, aunque eso es más una ilusión”, concluyó.