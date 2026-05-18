Mañueco exige a Sánchez que haga "algo" tras la derrota “clarísima” del PSOE en Andalucía

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León y líder del PP en la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado este lunes la victoria "clara, clarísima" del candidato del PP en Andalucía, Juanma Moreno, en las elecciones autonómicas celebradas el pasado domingo, en una cita con las urnas que también dejó "una derrota clara, clarísima de María Jesús Montero y por tanto del Partido Socialista y de Pedro Sánchez".

A su llegada a la sede nacional del PP en la madrileña calle de Génova, donde Alberto Núñez Feijóo convocó a sus 'barones' para analizar los comicios, Fernández Mañueco recordó que lo ocurrido en Andalucía se suma a lo que ya sucedió en las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

"Llevamos ya cuatro elecciones con cuatro claras victorias del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo, y cuatro derrotas de Pedro Sánchez y del Partido Socialista". Estos resultados, para el líder castellanoleonés, "dicen bien a las claras cómo está la situación", por lo que, según subrayó, "Pedro Sánchez tendría que hacer algo".

Pese a la victoria de Moreno en Andalucía, el PP tendrá que negociar con Vox si quiere asegurarse la investidura, ya que se quedó a dos escaños de los 55 parlamentarios que marcan la mayoría absoluta en esa comunidad, como en Castilla y León, donde necesitan el apoyo de los de Santiago Abascal para formar gobierno.

Al respecto, Fernández Mañueco fue preguntado por el estado en el que se encuentran sus negociaciones para formar gobierno y si firmará el concepto de "prioridad nacional" al que Vox se ha aferrado en las últimas semanas para cerrar los posibles acuerdos. "El Gobierno en Castilla y León funciona. Estamos trabajando y cuando tengamos algo que decir informaremos con total transparencia, como hemos hecho siempre, de lo que está ocurriendo en Castilla y León", apuntó.

Finalmente, sobre lo que pueda suceder en Andalucía, aseguró que no veía “ninguna otra opción que no pase por un Gobierno presidido por Juanma Moreno”. "A partir de ahí es Juanma el que tiene que informar", aseveró.