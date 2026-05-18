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Fallece un hombre de 40 años tras una agresión con arma blanca en una vivienda de Salamanca

La víctima fue hallada inconsciente en un domicilio de la calle Petunias y los sanitarios solo pudieron confirmar su muerte

Ambulancias del servicio de Emergencias 112

Ambulancias del servicio de Emergencias 112 / Cedida

ICAL

Un varón de unos 40 años ha fallecido este lunes en Salamanca tras sufrir una agresión con arma blanca en una vivienda de la calle Petunias, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

La sala de operaciones recibió una llamada a las 6.45 horas alertando de la agresión a un hombre en un domicilio de la capital salmantina. Según indicaron los alertantes, la víctima había resultado herida con un cuchillo y se encontraba inconsciente.

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El centro de emergencias dio aviso del incidente a efectivos de la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizó una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) hasta el lugar de los hechos. A su llegada, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del varón.

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