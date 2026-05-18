El consejero de Movilidad pide a Transportes que trate a Castilla y León “como merece” ante las reordenaciones ferroviarias

El consejero de Movilidad y Transformación Digital en funciones, José Luis Sanz Merino, ha pedido al Gobierno de España y, particularmente, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que “trate a Castilla y León como merece” y cuente con la comunidad “a la hora de tomar decisiones” en materia de reordenación ferroviaria.

En este sentido, Sanz Merino lamentó que “las últimas reordenaciones de trenes no parece que tengan un resultado neto positivo”, y recordó la supresión del tren directo de Salamanca a Barcelona, y de dos circulaciones en Zamora “a cambio de incorporar una a primera hora desde Sanabria a Madrid”, “la falta de comunicación respecto al problema que hay con el Ferrocarril de Vía Estrecha en la ciudad de León”, donde “no hay visos de estén inquietos o preocupados por la demanda ciudadana” y “el problema del lazo del Manzanal, que es inminente y no se ve una actuación”.

“Estamos en una situación donde hay como una cierta predisposición en contra de Castilla y León”, consideró el consejero ante “la falta de comunicación y la falta de respuesta a las demandas”. Un trato que la comunidad “no merece ni por oportunidades, ni por equidad, ni por lealtad institucional”.

Frente a ello, Sanz Merino aseguró que que la Junta “seguirá demandando al Gobierno que trate a Castilla y León como merece” y que “resuelva todos los problemas existentes”, para que “pasen de ser una reivindicación a ser una colaboración” ante la que ofreció “la lealtad institucional del Gobierno de Castilla y León”.