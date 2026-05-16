Amplio dispositivo para localizar a un montañero británico de 61 años desaparecido en Picos de Europa: "Estoy desorientado y muy cansado"

A punto de cumplirse 48 horas de su desaparición, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León mantienen activo desde la tarde de este jueves un amplio dispositivo integral de búsqueda para localizar a un montañero británico de 61 años desaparecido en las inmediaciones del Canal de Moeño, en el término municipal de Posada de Valdeón (León), en pleno corazón del Parque Nacional de Picos de Europa.

Fue el propio montañero quien dio la voz de alarma a Emergencias 112 para comunicar que se encontraba "desorientado, cansado y con escaso equipamiento" mientras regresaba de una ruta hacia Caín. Durante la gestión de la emergencia, el equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil (CCE) consiguió que el alertante facilitara una coordenada aproximada de su ubicación. Sin embargo, a pesar de ello y de la rápida movilización del Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil junto al helicóptero de rescate aún no han podido dar con el hombre.

Búsqueda del montañero desaparecido. / Emergencias CyL

Duras condiciones meteorológicas

Las condiciones meteorológicas desde el inicio de la desaparición han sido especialmente adversas, con temperaturas mínimas por debajo de los cero grados y precipitaciones en forma de nieve de intensidad considerable. El dispositivo no da sus frutos a pesar del esfuerzo realizado durante toda la noche por los rescatadores del GRS progresando por Canal de Moeño. También colabora Guardia Civil, que ha activado el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Sabero.

Durante la jornada de ayer, viernes, se amplió el operativo integral de la Junta de Castilla y León desplegando sobre el terreno un Puesto de Mando Avanzado (PMA), un técnico del Centro Coordinador de Emergencias, la Unidad de Apoyo Logístico de Emergencias (UALE) y la Unidad Fénix de drones de Protección Civil. Del mismo modo, se incorporaron al dispositivo efectivos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y Bomberos de la Diputación de León.

Colaboración de Asturias

Dentro del dispositivo integral coordinado por la Junta de Castilla y León también se ha solicitado colaboración al Principado de Asturias, que ha activado el helicóptero de rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), así como dos rescatadores y un médico desplazado por tierra. Aprovechando una ventana meteorológica favorable en la vertiente norte de Picos de Europa, el helicóptero del SEPA pudo sobrevolar la Canal de Moeño durante la tarde de ayer, también sin éxito.

Hoy, sábado, el dispositivo se ha ampliado aún más con refuerzos de personal del Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil y la incorporación de más medios del operativo de Medio Ambiente de León. Por su parte, la Guardia Civil ha movilizado hasta cinco equipos GREIM procedentes de Cangas, Potes, Sabero, Trives y Mieres.

Durante la mañana de hoy está prevista una búsqueda técnica intensiva coordinada desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, aprovechando una previsión de mejora meteorológica desde primeras horas del día. El helicóptero de rescate de Protección Civil, junto con los rescatadores del GRS, iniciará desde primera hora rastreos aéreos y terrestres en coordinación con el resto de intervinientes desplegados en la zona, bajo la dirección y coordinación del Puesto de Mando Avanzado instalado por la Junta de Castilla y León.