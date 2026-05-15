Muñoz Machado invita al alcalde de León a solicitar formalmente la retirada del término "castellanoleonés": “Lo vamos a estudiar”

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, invitó hoy al alcalde de León, José Antonio Diez, a solicitar formalmente la retirada del diccionario del término "castellanoleonés". “Que vuelva a plantearlo y, con mucho gusto, lo vamos a estudiar”, manifestó al respecto.

En declaraciones recogidas por Ical en el claustro de las Escuelas Mayores, Muñoz Machado aseguró que ayer mismo, durante la celebración en León de una sesión plenaria de la Real Académica, se lo planteó en estos términos al regidor leonés, quien había anunciado su intención de solicitar la eliminación de este vocablo que designa a los ciudadanos de Castilla y León.

"Mi opinión, como director de la Academia, es que toda iniciativa que se plantea respecto del léxico, la academia la estudia, considera si es posible hacerlo y si es posible se hace”, respondió a preguntas de los periodistas.

En este sentido, explicó cómo se toma esta resolución respecto a cualquier planteamiento que se realice de manera formal. “El término tiene que estar muy difundido, que los ciudadanos lo utilicen. Si existe el castellano y leonés como expresión o se dice castellanoleonés, ese tipo de cosas son las que se estudian. Primero por nuestros servicios, sobre lexigrafía, luego por los académicos y concluimos, con toda normalidad, dando la razón a quien la tiene en el uso de la palabra efectiva cuando la comprobamos”, resumió.

Además, recordó que no es la primera vez que se encuentra con esta solicitud. "León ya planteó esto hace algunos años y creo que la respuesta de la Academia fue que no encontrábamos fuentes como para poderlo otorgar”, añadió el académico antes de pronunciar una conferencia, en el seno de la Usal, titulada.

Para ello, "la RAE cuenta con 'Corpus', bases de datos 'descomunales', que alcanzan hasta 600 millones de formas y de expresiones que están recogidas de la habladuría actual, los periódicos, el lenguaje oral y ahí comprobamos si realmente se usa y dónde". De ese modo, matizó, se constata que realmente la gente lo aplica.

“Es una comprobación objetiva. Lo comprobamos por nuestros servicios y, una vez que lo hemos comprobado, además, como las cosas en la academia no se hacen arbitrariamente, una vez que hemos decidido algo lo mandamos a América para que lo vean todas las academias americanas y que manifiesten su conformidad o no y al término lo pasan al diccionario”, manifestó.

Localismos

El director de la RAE admitió, además, que la digitalización del diccionario permite la admisión de mayor cantidad de localismos, como los tres términos leoneses cuya aceptación se tramita desde ayer: "papón", "bracero", y "seise". “Ha habido una cierta resistencia razonable de la Academia a incorporar demasiados localismos. Una razón de orden geográfico. El español se habla en muchísimos lugares del mundo. España solo representa el ocho por ciento de los hablantes de español. Hay muchísimas provincias, imaginen México. Si empezamos a incorporar localismos de cada una de las provincias mexicanas, sería descomunal”, reflexionó.

Concretando, resaltó que la razón principal era que el diccionario tenía un volumen determinado físico y “no cabía más”. “Ahora que el diccionario va a ser digital esencialmente, a partir de la edición de 2024, tenemos más posibilidades de incorporar localismos, palabras y expresiones de diferentes provincias del mundo”, concluyó.