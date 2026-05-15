Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Una vaca se escapa en Morales del VinoSalud mental en ZamoraAlejado el proyecto minero de CalaborTributos en Ribadelago (Zamora)Influencers chinos en Toro (Zamora)
instagramlinkedin

La Junta acusa al Gobierno de "inquina" con Castilla y León por los servicios ferroviarios y reclama una reunión con Puente

La Junta de Castilla y León señala la supresión de dos servicios útiles para los trabajadores de la zona a cambio de la recuperación de un tren madrugador

El consejero Sanz Merino durante su visita a Segovia.

El consejero Sanz Merino durante su visita a Segovia. / Nacho Valverde - Ical

Europa Press

Segovia

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, José Luis Sanz Merino, ha asegurado que la reorganización de los servicios ferroviarios en Castilla y León supone una "merma sistemática" para sus ciudadanos, lo que puede indicar "cierta inquina" por parte del Gobierno con la Comunidad, por lo que ha vuelto a reclamar una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Sanz Merino ha recordado a fecha de hoy el titular de Transportes no ha cursado invitación para una reunión ni a él como consejero ni al presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, "en los casi tres años que el titular del ministerio lleva en el cargo pese a las reiteradas solicitudes cursadas por el Gobierno autonómico".

El consejero ha señalado que la recuperación, prevista a partir del 20 de mayo, de un tren madrugador procedente de Lugo con parada en Sanabria y Zamora se produce "a cambio de la supresión de dos servicios que circulaban a una franja horaria útil para los trabajadores de esa zona", quienes hasta ahora podían regresar en torno al mediodía y que, con el nuevo esquema, "deberán esperar hasta las dos y media o las tres de la tarde".

El resultado neto de la operación es, a su juicio, "negativo", y ha indicado que ha trasladado este desacuerdo por escrito al ministro.

Agravios

A este caso ha sumado una "relación de agravios" que, en su opinión, evidencian la "falta de atención del Gobierno central a Castilla y León en materia ferroviaria".

Así, Sanz Merino ha enumerado la supresión del tren directo de Salamanca a Barcelona, la ausencia de conexión ferroviaria en Soria, el retraso en la electrificación de la línea entre Salamanca y Fuente del Oñoro y la falta de sensibilidad con la llegada del ferrocarril de vía estrecha a la estación de Padre Isla en León.

El consejero de Movilidad ha recordado que varias de estas líneas están declaradas "necesidades de servicio público" y que su gestión no puede supeditarse a criterios puramente comerciales.

Noticias relacionadas y más

También ha señalado que la reivindicación se articula tanto desde la sociedad civil -con movilizaciones como la del pasado domingo en Salamanca o la prevista próximamente en Zamora- como desde el ámbito institucional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De ruedo taurino a una de las plazas con más historia de Castilla y León
  2. Sen afirma que el pasajero burgalés de que viajaba en el crucero MV Hondius “se encuentra bien”
  3. Turismo gastronómico de 10 en Castilla y León: Uno de los pueblos en los que mejor se come de España está en Segovia
  4. Este es el patrimonio que ha declarado tener Carlos Martínez al volver a las Cortes de Castilla y León
  5. Un pueblo casi desierto que parece salido de un cuento en el que podrás pasar un fin de semana en León
  6. Cada rincón de este pueblo de Castilla y León y sus calles empedradas guarda un pedacito de historia
  7. Este pueblo de Castilla y León está entre los más bonitos de España
  8. En Castilla y León existe un castillo que sorprende a quien lo visita

La Junta acusa al Gobierno de "inquina" con Castilla y León por los servicios ferroviarios y reclama una reunión con Puente

La Junta acusa al Gobierno de "inquina" con Castilla y León por los servicios ferroviarios y reclama una reunión con Puente

Descubre la historia de los romanos en Castilla y León visitando este yacimiento arqueológico

Descubre la historia de los romanos en Castilla y León visitando este yacimiento arqueológico

La Policía investiga un ataque con gas pimienta en un restaurante de Palencia

La Policía investiga un ataque con gas pimienta en un restaurante de Palencia

Los precios suben en abril un 3,5% en Castilla y León y anotan la segunda tasa anual más elevada del país

Los precios suben en abril un 3,5% en Castilla y León y anotan la segunda tasa anual más elevada del país

Carriedo asegura que avanzan hacia un acuerdo con Vox "independientemente" de lo que ocurra en otras comunidades

Carriedo asegura que avanzan hacia un acuerdo con Vox "independientemente" de lo que ocurra en otras comunidades

Este pueblo de Castilla y León está entre los más bonitos de España

Este pueblo de Castilla y León está entre los más bonitos de España

Sen afirma que el pasajero burgalés de que viajaba en el crucero MV Hondius “se encuentra bien”

Sen afirma que el pasajero burgalés de que viajaba en el crucero MV Hondius “se encuentra bien”

Fallece un hombre tras caer al río Carrión en Saldaña (Palencia)

Fallece un hombre tras caer al río Carrión en Saldaña (Palencia)
Tracking Pixel Contents