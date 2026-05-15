Descubre la historia de los romanos en Castilla y León visitando este yacimiento arqueológico

La provincia de Palencia guarda uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de España en la Villa Romana La Olmeda, un enclave que se ha convertido en referencia nacional por la magnitud y el estado de conservación de sus mosaicos y estructuras romanas.

El yacimiento cuenta con más de 6.000 metros cuadrados de villa romana excavada, a los que se suman cerca de 1.500 metros cuadrados de mosaicos, formando un auténtico espectáculo de color, geometría y escenas mitológicas que transportan al visitante a la época del Bajo Imperio romano.

Entre los espacios más destacados se encuentra el impresionante oecus, la gran sala principal de representación de la villa, con unos 175 metros cuadrados, considerada una de las piezas más emblemáticas del conjunto arqueológico. Sus mosaicos, elaborados con miles de teselas, muestran el alto nivel artístico y económico que alcanzó esta residencia señorial hace siglos.

Patrimonio con identidad propia

La Olmeda se ha consolidado como una de las visitas culturales imprescindibles de Castilla y León y como uno de los grandes símbolos del patrimonio histórico palentino. El complejo permite comprender cómo era la vida de las élites romanas en el territorio de la antigua Hispania y ofrece un recorrido que combina arqueología, historia y arte.

Además del valor histórico de sus restos, el moderno espacio museístico protege las estructuras originales y facilita una experiencia inmersiva para el visitante, convirtiendo la visita en una propuesta apta tanto para especialistas como para público general.

Desde las instituciones culturales se insiste en la importancia de seguir impulsando este enclave como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia, reivindicando el “patrimonio con P de Palencia” y el enorme legado histórico que conserva el territorio palentino.