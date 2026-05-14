Este pueblo de Castilla y León está entre los más bonitos de España
El municipio berciano destaca por su patrimonio histórico, su entorno natural y su valor dentro del Camino de Santiago, consolidándose como uno de los destinos más emblemáticos de la comunidad.
Molinaseca se ha consolidado como una de las grandes joyas de la comarca de El Bierzo y como uno de los destinos más reconocidos dentro del conjunto de los pueblos más bonitos de España, gracias a la conservación de su casco histórico, su entorno natural y su fuerte vinculación con el Camino de Santiago.
El municipio, atravesado por el río Meruelo y encajado en un paisaje de montaña característico del noroeste leonés, ofrece una estampa singular en la que destacan sus calles empedradas, sus casas de arquitectura tradicional berciana y su emblemático puente medieval, uno de los puntos más fotografiados por visitantes y peregrinos.
Un punto clave del camino de Santiago
La localidad es, además, una parada destacada en la ruta jacobea, lo que ha contribuido a su dinamización turística y a la conservación de su patrimonio. Cada año, miles de peregrinos atraviesan el municipio, donde encuentran un entorno cuidado que combina historia, naturaleza y hospitalidad.
El reconocimiento dentro de la red de Los Pueblos más Bonitos de España ha reforzado su visibilidad a nivel nacional e internacional, situándolo como un enclave imprescindible para quienes recorren El Bierzo o buscan destinos rurales con encanto.
El entorno natural que rodea a Molinaseca, con montes, senderos y zonas de vegetación atlántica y mediterránea, completa una oferta turística que ha sabido mantener su autenticidad sin renunciar a la conservación del patrimonio.
Desde el ámbito local se destaca la importancia de seguir protegiendo esta identidad, que combina tradición, paisaje y cultura, y que ha permitido que Molinaseca se mantenga como uno de los pueblos más representativos de la provincia de León y del conjunto de Castilla y León.
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