Este pueblo de Castilla y León está entre los más bonitos de España

Molinaseca se ha consolidado como una de las grandes joyas de la comarca de El Bierzo y como uno de los destinos más reconocidos dentro del conjunto de los pueblos más bonitos de España, gracias a la conservación de su casco histórico, su entorno natural y su fuerte vinculación con el Camino de Santiago.

El municipio, atravesado por el río Meruelo y encajado en un paisaje de montaña característico del noroeste leonés, ofrece una estampa singular en la que destacan sus calles empedradas, sus casas de arquitectura tradicional berciana y su emblemático puente medieval, uno de los puntos más fotografiados por visitantes y peregrinos.

Un punto clave del camino de Santiago

La localidad es, además, una parada destacada en la ruta jacobea, lo que ha contribuido a su dinamización turística y a la conservación de su patrimonio. Cada año, miles de peregrinos atraviesan el municipio, donde encuentran un entorno cuidado que combina historia, naturaleza y hospitalidad.

El reconocimiento dentro de la red de Los Pueblos más Bonitos de España ha reforzado su visibilidad a nivel nacional e internacional, situándolo como un enclave imprescindible para quienes recorren El Bierzo o buscan destinos rurales con encanto.

El entorno natural que rodea a Molinaseca, con montes, senderos y zonas de vegetación atlántica y mediterránea, completa una oferta turística que ha sabido mantener su autenticidad sin renunciar a la conservación del patrimonio.

Desde el ámbito local se destaca la importancia de seguir protegiendo esta identidad, que combina tradición, paisaje y cultura, y que ha permitido que Molinaseca se mantenga como uno de los pueblos más representativos de la provincia de León y del conjunto de Castilla y León.