Los precios suben en abril un 3,5% en Castilla y León y anotan la segunda tasa anual más elevada del país

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de abril se situó en el 3,5% en Castilla y León, un 0,6% más que hace un mes, lo que supuso el segundo mayor aumento en los precios del país. La evolución se cerró en España con un 3,2%, dos décimas por debajo de la registrada el mes anterior, de acuerdo con la estadística publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Ical.

Asimismo, los precios acumularon en los cuatro primeros meses del año en Castilla y León un incremento del 1,8%, frente al 1,6% del conjunto del país. Respecto al mes de marzo, en abril el IPC anotó una subida en la comunidad de seis décimas porcentuales, frente al 0,4% contabilizado de media en España.

Con estas cifras, Castilla y León se mantiene entre las autonomías de España que más vieron crecer sus cifras, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, que presentó la tasa más elevada. A la autonomía le sigue, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia y Aragón y Cantabria. Mientras, la tasa más baja se observó en Extremadura y Asturias, seguido de La Rioja.

En términos anuales, los precios crecieron en todos los grupos, especialmente, lo hicieron en el transporte, donde subieron un 6,8%, seguido por las bebidas alcohólicas y tabaco (4,7%) y los restaurantes y alojamientos (4,6%). También fueron destacados los incrementos de los seguros y servicios financieros (3,8%), la vivienda (3,4%), el cuidado personal (2,9%), los alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%) y el vestido y el calzado (2,3%).

Menor crecimiento de los precios experimentaron en el último año los servicios de educación (1,9%), la sanidad (1,8%), los muebles y artículos del hogar (1,2%), las actividades recreativas, deporte y cultura (0,6%) y la información y las comunicaciones (0,1%).

Por lo que se refiere a la variación mensual, los precios aumentaron un 0,6% en la comunidad. En este caso, solo bajaron los precios de la vivienda un 1,6%, y bebidas alcohólicas y tabaco, un 0,4%. Mientras, se dispararon los de vestido y calzado que subió un 7,1%, seguido de actividades recreativas, deporte y cultura (1,5%), transporte (1,1%) y restaurantes y alojamiento (1%).

Provincias

En cuanto al análisis por provincias, Salamanca y Soria fueron las que presentaron el mayor aumento de los precios en abril respecto al mismo mes del año anterior, con subidas del 3,9 y el 3,8%. Le siguieron Palencia y Segovia (3,7%), León (3,6%), Ávila (3,5%), Zamora (3,3%), Valladolid (3,2%) y Burgos (2,9%).

En lo que va de año, el IPC creció un 2,2% en Ávila y León; un 1,9% en Salamanca, Segovia y Soria; un 1,7% en Palencia; un 1,6% en Valladolid y Zamora y un 1,4% en Burgos. En cuanto a la variación mensual por provincias, en Salamanca el IPC aumentó un 0,8%; en Ávila, León y Segovia un 0,7%; Burgos y Palencia (0,6%), Soria y Zamora (0,5%) y Valladolid (0,4%).

Evolución nacional

En términos nacionales, el INE informa que los grupos que más destacaron por su influencia negativa en la tasa anual fueron la vivienda, que situó su variación anual en el 1,9%, lo que supuso casi dos puntos por debajo de la del mes pasado. Este comportamiento se debió a los precios de la electricidad, que disminuyeron más que en abril de 2025.

A esto se suman las actividades recreativas, deporte y cultura, con una tasa anual del 0,7%, más de un punto y medio por debajo de la del mes anterior. Este descenso se debió a los precios de los paquetes turísticos, que subieron menos que en abril del año pasado.

Por su parte, entre los grupos con influencia positiva destacó el transporte, cuya tasa anual subió más de un punto, hasta el 6,5%. Este aumento fue debido, principalmente, al incremento de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada en el mismo mes del año anterior.