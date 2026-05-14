La Policía investiga un ataque con gas pimienta en un restaurante de Palencia

La Policía Nacional investiga un ataque con gas pimienta distribuido por el conducto de ventilación en un restaurante de Palencia donde había 19 personas, entre trabajadores y clientes, y por el que han sido trasladadas tres personas al hospital por intoxicación, dos de ellas empleadas.

El incidente ocurrió pasadas las diez de la noche del miércoles en un establecimiento situado en la Avenida República Argentina de la capital palentina, donde, según la llamada de alerta recibida en el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2, varias personas habían comenzado a encontrarse indispuestas y desconocían si podía deberse a una intoxicación de algún tipo.

Desde la sala del 1-1-2 se dio aviso a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Palencia, a Emergencias Sanitarias -Sacyl- y a las empresas suministradoras de gas. En el lugar de los hechos, los bomberos comunicaron que la intoxicación había sido causada por gas pimienta.

Un acto de "vandalismo"

Por su parte, la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, investiga lo sucedido para identificar a los presuntos autores de "este acto de vandalismo", tal y como lo ha calificado el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, en declaraciones a los periodistas.

Al parecer el gas pimienta se propagó a través del conducto de ventilación del local y afectó a las 19 personas que en ese momento estaban en su interior, aunque solo tres de ellas (dos mujeres de 20 y 30 años y un hombre de 45) tuvieron que ser trasladadas en ambulancia al Hospital Río Carrión de Palencia.

Dos de los afectados son trabajadores que tuvieron que ser trasladados al centro hospitalario con problemas oculares y respiratorios.

Investigación en curso

La comisaria jefe de Policía Nacional, Montserrat Marín, ha puntualizado en declaraciones a los periodistas que hay varias hipótesis abiertas sobre la autoría de los hechos, una de ellas sobre dos personas que abandonaron el restaurante cuando llegaron las fuerzas de seguridad.

"Cuando se procedió a la evacuación, esas dos personas estaban saliendo por la puerta y al identificar posibles víctimas, desaparecieron", ha explicado la comisaria.

De ahí que una de las líneas de investigación sea la localización e identificación de esas dos personas, así como determinar la procedencia del gas pimienta, ya que su compra legal en una armería requiere la presentación del DNI.

Tampoco se descarta que el gas pimienta se distribuyera desde fuera del edificio.