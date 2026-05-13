Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carretera Braganza-Puebla de SanabriaMercado de Abastos de ZamoraCinco empresas zamoranas visitan la Feria Tutto Food de MilánLlamamiento de los alcaldes de AlisteAlberto Rus, candidato a la presidencia de La Esperanza de Zamora
instagramlinkedin

Fallece un hombre tras caer al río Carrión en Saldaña (Palencia)

Los servicios de emergencias confirmaron su fallecimiento tras intentar realizarle una maniobra cardiopulmonar

Fallece un hombre tras caer al río Carrión en Saldaña (Palencia)

Fallece un hombre tras caer al río Carrión en Saldaña (Palencia) / LOZ

Ical

Palencia

Un varón falleció después de caer al río Carrión en el municipio palentino de Saldaña. Un vecino de la zona fue quien dio el aviso tras ver cómo el hombre era arrastrado por la corriente, según informaron fuentes del 1-1-2 de Castilla y León.

La Sala de Emergencias 1-1-2 recibió una llamada ayer a las 23.33 horas y trasladó el aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, que coordinó el operativo. También se movilizó a la Guardia Civil, a los bomberos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió dos ambulancias de soporte vital básico.

Noticias relacionadas y más

El hombre fue rescatado por los servicios de emergencias y, tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, el personal sanitario confirmó su fallecimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De ruedo taurino a una de las plazas con más historia de Castilla y León
  2. Turismo gastronómico de 10 en Castilla y León: Uno de los pueblos en los que mejor se come de España está en Segovia
  3. En Castilla y León existe un castillo que sorprende a quien lo visita
  4. Este es el patrimonio que ha declarado tener Carlos Martínez al volver a las Cortes de Castilla y León
  5. Visita una cárcel medieval y pasadizos no tan secretos para sentirte en una película histórica sin salir de Castilla y León
  6. Un pueblo casi desierto que parece salido de un cuento en el que podrás pasar un fin de semana en León
  7. Cada rincón de este pueblo de Castilla y León y sus calles empedradas guarda un pedacito de historia
  8. 3,5 millones para impulsar los bares de los pequeños pueblos de Castilla y León

Fallece un hombre tras caer al río Carrión en Saldaña (Palencia)

Fallece un hombre tras caer al río Carrión en Saldaña (Palencia)

Castilla y León es una de las comunidades más seguras de España con la tasa de esclarecimiento más alta de la década en muchos delitos

Castilla y León es una de las comunidades más seguras de España con la tasa de esclarecimiento más alta de la década en muchos delitos

Castilla y León eleva un 7,5% el gasto sanitario por habitante hasta los 2.218 euros, la quinta cifra más alta del país en 2024

Castilla y León eleva un 7,5% el gasto sanitario por habitante hasta los 2.218 euros, la quinta cifra más alta del país en 2024

La historia de Castilla y León a orillas del río Gromejón

La historia de Castilla y León a orillas del río Gromejón

Las organizaciones agrarias reclaman ayudas públicas para evitar la ruina del sector cerealista en Castilla y León

Abandona a su hijo de 7 años dos horas en la calle mientras está en un salón de juegos

Abandona a su hijo de 7 años dos horas en la calle mientras está en un salón de juegos

Condenado a más de nueve años de prisión un masajista por agredir sexualmente a una cliente en Valladolid

Condenado a más de nueve años de prisión un masajista por agredir sexualmente a una cliente en Valladolid

La Junta defiende que el pacto entre PP y Vox avanza "sin pausa" por un buen acuerdo para Castilla y León

La Junta defiende que el pacto entre PP y Vox avanza "sin pausa" por un buen acuerdo para Castilla y León
Tracking Pixel Contents