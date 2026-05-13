Fallece un hombre tras caer al río Carrión en Saldaña (Palencia)
Los servicios de emergencias confirmaron su fallecimiento tras intentar realizarle una maniobra cardiopulmonar
Ical
Un varón falleció después de caer al río Carrión en el municipio palentino de Saldaña. Un vecino de la zona fue quien dio el aviso tras ver cómo el hombre era arrastrado por la corriente, según informaron fuentes del 1-1-2 de Castilla y León.
La Sala de Emergencias 1-1-2 recibió una llamada ayer a las 23.33 horas y trasladó el aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, que coordinó el operativo. También se movilizó a la Guardia Civil, a los bomberos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió dos ambulancias de soporte vital básico.
El hombre fue rescatado por los servicios de emergencias y, tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, el personal sanitario confirmó su fallecimiento.
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