Castilla y León eleva un 7,5% el gasto sanitario por habitante hasta los 2.218 euros, la quinta cifra más alta del país en 2024

Castilla y León invirtió en la salud de cada ciudadano una media de 2.218 euros en 2024, de acuerdo con la Estadística de Gasto Sanitario Público, publicada por el Ministerio de Sanidad y recogida por Ical. Esa cantidad supone un crecimiento interanual del 7,5% en la autonomía, que es la cuarta con mejor evolución de todo el país, solo por detrás del crecimiento del 10,2% registrado en Aragón, el 9,2% que anotó Cantabria, y el 8% de las Islas Baleares. En el extremo opuesto, Andalucía apenas creció un 1,1%, mientras que La Rioja lo hizo un 2% y Murcia un 2,2%, con una evolución del 4,7% en la media estatal.

La media nacional de gasto neto por habitante se situó en 1.958 euros, de forma que Castilla y León colocó por delante, ocupando el quinto lugar del ranking, solo por detrás de País Vasco (2.332), Asturias (2.322), Extremadura (1.246) y Cantabria (2.242).

A la cola aparecen Andalucía, que con 1.658 euros por habitante es la que presenta un peor registro, seguida por la Comunidad de Madrid (1.779), la Comunidad Valenciana (1.867), La Rioja (1.878), Islas Baleares (1.956) y Castilla-La Mancha (1.957 euros), todas ellas por debajo de la media estatal.

De esa forma, la inversión destinada al gasto público en sanidad en Castilla y León supuso el 7,2% del PIB, con una cifra global de 5,3 millones de euros, una cuantía que en el caso de Cataluña ascendió a 16,6 millones, seguida por los 14,3 de Andalucía, 12,5 de Madrid, y 10 de la Comunidad Valenciana.

Remuneración del personal y otras partidas

En la autonomía, el porcentaje del gasto sanitario público dedicado a la remuneración de su personal se situó en el 48,8%, por encima del 45,8% de la media, y lejos de los extremos, marcados por el 39,7% de Cataluña y el 52,7% de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco. Dentro de esa partida, el gasto en el concepto docencia MIR se situó en Castilla y León en el 4,7%, con 122 millones de euros, en una posición intermedia entre el 2,7% de Cataluña y el 6,1% de la Comunidad de Madrid.

También recoge el estudio el gasto en servicios hospitalarios y especializados, que aglutina la mayor partida dentro de la clasificación funcional del gasto sanitario público. En ese sentido, Castilla y León dedicó a tal fin el 59,6% de su inversión, por debajo del 63,1% de la media nacional, en una clasificación que encabeza Madrid con el 67,9% y que encuentra en Extremadura la que menos partida destina, con el 57,4%.

En cuanto al gasto en servicios primarios de salud, Castilla y León fue la cuarta autonomía que dedicó mayor porcentaje de su gasto consolidado en el sector a esta área, con el 15%, solo por detrás del 17% de La Rioja, el 16,3% de Andalucía y el 15,1% de Extremadura, y muy por encima del 10,9% destinado por la Comunidad de Madrid.

Por último, en el año 2024, el gasto de las autonomías en farmacia se cifró en 14.076 millones de euros, lo que representa el 14,8% del gasto consolidado del sector, y experimentó un aumento de un 4,9% respecto al año anterior. En el caso de Castilla y León, la contribución del gasto farmacéutico al total del gasto sanitario público consolidado se situó en el 16,3%, por encima del 14,8 registrado en la media del país.