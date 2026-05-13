Castilla y León es una de las comunidades más seguras de España con la tasa de esclarecimiento más alta de la década en muchos delitos

Castilla y León “sigue siendo una de las comunidades autónomas más seguras de España”, gracias al “esfuerzo, trabajo, dedicación, vocación de servicio y trabajo profesional” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, concretamente, a la Guardia Civil, compuesta por prácticamente 6.900 agentes que “cubren la seguridad en el medio rural”. Además, la comunidad cuenta con “la tasa de esclarecimiento más alta de la última década en muchos de los delitos” .

Así lo puso de relieve el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, con motivo de la celebración en la Comandancia de la Guardia Civil de León del 182 aniversario de la fundación del cuerpo, un acto que presidió junto al general de Brigada de la XII Zona de la Guardia Civil, Miguel Sánchez Guerrero, y en el que afirmó que, para una tierra como Castilla y León, el cuerpo es “uno de sus pilares fundamentales” por su “excelente labor de seguridad y de protección de los ciudadanos”.

Una Guardia Civil que nació en su momento con unos objetivos “claros” que, a día de hoy, “se mantienen y se adaptan a un mundo moderno y rápido en el que se incorporan cada año nuevos delitos”. Por ello, Nicanor Sen resaltó la “importancia” para el Gobierno de España de “dotar al cuerpo de los medios más modernos y de los recursos más avanzados para luchar contra el crimen organizado”.

En este sentido, el delegado del Gobierno destacó la ciberdelincuencia, que “ya forma parte troncal de los delitos que se cometen en el país y en la comunidad”, aunque “Castilla y León sigue siendo una de las comunidades autónomas más seguras de España”.

Por este motivo, en nombre del Ejecutivo central, Sen agradeció “el trabajo de todos los guardias civiles”, al tiempo que tuvo un recuerdo para los dos agentes fallecidos en las costas de Huelva, a cuyas familias les aseguró que “toda la sociedad española está con ellos para apoyarles en todo momento”, como es “lógico y digno en una sociedad democrática”.

Adaptación permanente

Por su parte, el general de Brigada de la XII Zona de la Guardia Civil, Miguel Sánchez Guerrero, en cuyo discurso puso de relieve la “necesidad” del cuerpo de “seguir adaptándose permanentemente para poder afrontar con solvencia los nuevos desafíos”, resaltó el objetivo “principal” de “cubrir las necesidades y llegar hasta el último ciudadano del pueblo más pequeño de Castilla y León”.

Precisamente con ese objetivo, Sánchez Guerrero destacó el fomento de la denuncia telemática, que “trabaja casi a la demanda del ciudadano en todo el territorio” en los delitos que “más afectan a la seguridad de la población”, como la violencia de género, delitos de odio, la protección de la naturaleza o del patrimonio histórico y la investigación de incendios.

El general de Brigada resaltó el proyecto piloto anunciado la pasada semana en Ávila y que se extenderá a toda la comunidad y a toda España, que consiste en la introducción de la Inteligencia Artificial en el servicio diario de la Guardia Civil, para que tanto los agentes como el centro operativo “sean capaces de responder con más eficacia y más rapidez a las exigencias de la seguridad ciudadana de hoy en día”.

El acto conmemorativo del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil celebrado en la capital leonesa contó con la presencia de diversas autoridades civiles y militares y representantes de diversos ámbitos de la sociedad, entre los que se encontraron el presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, el consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el Procurador del Común, Tomás Quintana, el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, o el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel.