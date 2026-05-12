La Junta defiende que el pacto entre PP y Vox avanza "sin pausa" por un buen acuerdo para Castilla y León

El consejero de Presidencia en funciones, Luis Miguel González Gago (PP), ha asegurado que PP y Vox trabajan "sin prisa pero sin pausa" para alcanzar un buen acuerdo de gobierno para la ciudadanía de Castilla y León, tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo.

"Una semana más o una semana menos nos va a dar igual a todos los castellanoleoneses, siempre que lo que de ahí salga sea un compromiso serio de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León", ha respondido el consejero en Valladolid en declaraciones a los periodistas en Valladolid.

El consejero ha apostado por centrarse en el resultado, ya que ese pacto tiene que durar "cuatro años con carácter general y sentar las bases para que se desarrolle esa legislatura y el cumplimiento de los compromisos asumidos por todos los partidos políticos que puedan integrar un gobierno con varias partes".

En declaraciones a los periodistas durante la presentación de tres barredoras y una fregadora cofinanciadas por la Junta y el Ayuntamiento vallisoletano, Gago ha rechazado las críticas del PSOE de que el ejecutivo autonómico "está de vacaciones" y ha puesto como ejemplo el reparto de los fondos de cooperación local para las diputaciones y los municipios de la comunidad.