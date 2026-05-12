Abandona a su hijo de 7 años dos horas en la calle mientras está en un salón de juegos
La Policía Nacional encontró al niño solo en el exterior de un portal y localizó al padre en un salón de juegos de azar cercano
Efe
La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de un delito de abandono de menores por dejar durante dos horas a su hijo de 7 años en plena calle, mientras estaba en el interior de un salón de juegos de Burgos.
Una llamada al 091 de Policía Nacional alertó de que un niño se encontraba sentando en el exterior de un portal de un bloque de viviendas, sin adulto que lo acompañase, lo que movilizó a una patrulla que atendió al niño y, a través de él, descubrió que su padre estaba en un establecimiento de juegos de azar próximo.
Los agentes lo encontraron jugando en una máquina, y comprobaron que había entrado al salón de juegos a las 17:30 horas, por lo que había dejado al niño durante más de dos horas -la llamada a la Policía se produjo a las 20:00- en la calle, en una tarde lluviosa y fría.
La Policía Nacional llevó al niño al domicilio familiar, ubicado próximo al lugar de los hechos, y quedó bajo la custodia de su tía; el padre fue detenido y trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional.
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