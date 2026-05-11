Urge sangre A positivo y negativo y B, 0 y AB negativo en Castilla y León

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León urge que se done sangre de los grupos A positivo y negativo; y B, 0 y AB negativo, y ha incidido en la necesidad de que se done "a tiempo" para evitar situaciones de escasez, especialmente tras el descenso habitual de los fines de semana.

Por su parte, permanecen en nivel amarillo —lo que indica que es necesario donar en los próximos días— los grupos B+, 0+ y AB+, con riesgo de que sus reservas caigan si no se actúa con rapidez.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación ha recordado que no solo es importante donar, sino hacerlo en el momento adecuado. "Lo importante no es solo donar, sino hacerlo a tiempo, cuando el sistema lo necesita", recalca en su último mensaje difundido en redes sociales, donde anima a la ciudadanía a planificar la donación igual que cualquier otra actividad cotidiana.

Además, lanzan una pregunta directa: "¿Cuándo fue la última vez que donaste?", recordando que si han pasado dos meses desde la última donación ya es posible volver a hacerlo.

En Castilla y León se requieren unas 450 donaciones diarias para garantizar la atención sanitaria ordinaria. Una cirugía estándar puede consumir al menos dos unidades de sangre, mientras que un trasplante hepático puede precisar el equivalente a entre 20 y 40 donantes.

El grupo 0 negativo resulta imprescindible en situaciones de extrema urgencia —como hemorragias digestivas, accidentes de tráfico o aneurismas de aorta—, pero también en tratamientos de pacientes oncológicos en quimioterapia, enfermos hematológicos, intervenciones quirúrgicas con episodios hemorrágicos, pacientes politraumatizados o prematuros extremos.

Desde el Centro recuerdan además que la sangre tiene una vida útil limitada: los concentrados de hematíes se conservan hasta 42 días; las plaquetas apenas duran cinco días; y el plasma puede almacenarse hasta un año en condiciones especiales. Esta caducidad obliga a mantener un flujo constante de donaciones.

Puede donar sangre cualquier persona mayor de 18 años, con más de 50 kilos de peso y en buen estado de salud. Los hombres pueden hacerlo hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donaciones.