Récord histórico de trasplantes en Castilla y León en un fin de semana, con 12 órganos implantados
A lo largo de 2025 se realizaron en los hospitales públicos de Castilla y León 261 trasplantes de órganos
Ical
Castilla y León ha registrado un récord histórico de trasplantes de órganos sólidos a lo largo de un fin de semana, con un total de doce órganos implantados a nueve pacientes, todos ellos realizados en los hospitales de Salamanca y Valladolid, según los datos ofrecidos por la Coordinación Autonómica de Trasplantes, recogidos por Ical.
En el caso del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, se han realizado a siete pacientes dos trasplantes bipulmonares (cuatro pulmones), cuatro renales y uno de páncreas-riñón (dos órganos), todo ello gracias a un total de tres extracciones multiorgánicas de donantes fallecidos, que han hecho posible este récord que va a permitir mejorar la vida de otras personas. En el caso del Hospital Clínico Universitario de Valladolid hay que sumarle un trasplante cardiaco y uno renal a lo largo del fin de semana.
La Consejería de Sanidad agradece el compromiso de los equipos de trasplantes de la comunidad por “su trabajo y profesionalidad” -coordinadores, cirujanos, anestesistas, intensivistas, enfermería, perfusionistas, técnicos, celadores, personal de laboratorio, equipos de soporte, etc-, así como el reconocimiento a la generosidad de las familias donantes, que ha hecho posible ofrecer una oportunidad de vida a otros pacientes.
Según recuerdan, a lo largo de 2025 se realizaron en los hospitales públicos de Castilla y León 261 trasplantes de órganos.
- De ruedo taurino a una de las plazas con más historia de Castilla y León
- Fallece un trabajador de 60 años atropellado por un camión de la obra en la VA-20
- 3,5 millones para impulsar los bares de los pequeños pueblos de Castilla y León
- Turismo gastronómico de 10 en Castilla y León: Uno de los pueblos en los que mejor se come de España está en Segovia
- Cada rincón de este pueblo de Castilla y León y sus calles empedradas guarda un pedacito de historia
- Aparece un cráneo con apariencia humana en el punto limpio de Béjar (Salamanca)
- En Castilla y León existe un castillo que sorprende a quien lo visita
- Visita una cárcel medieval y pasadizos no tan secretos para sentirte en una película histórica sin salir de Castilla y León