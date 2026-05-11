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Récord histórico de trasplantes en Castilla y León en un fin de semana, con 12 órganos implantados

A lo largo de 2025 se realizaron en los hospitales públicos de Castilla y León 261 trasplantes de órganos

Urgencias del Hospital Clínico de Valladolid

Urgencias del Hospital Clínico de Valladolid / Miriam Chacón / Ical

Ical

Valladolid

Castilla y León ha registrado un récord histórico de trasplantes de órganos sólidos a lo largo de un fin de semana, con un total de doce órganos implantados a nueve pacientes, todos ellos realizados en los hospitales de Salamanca y Valladolid, según los datos ofrecidos por la Coordinación Autonómica de Trasplantes, recogidos por Ical.

En el caso del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, se han realizado a siete pacientes dos trasplantes bipulmonares (cuatro pulmones), cuatro renales y uno de páncreas-riñón (dos órganos), todo ello gracias a un total de tres extracciones multiorgánicas de donantes fallecidos, que han hecho posible este récord que va a permitir mejorar la vida de otras personas. En el caso del Hospital Clínico Universitario de Valladolid hay que sumarle un trasplante cardiaco y uno renal a lo largo del fin de semana.

La Consejería de Sanidad agradece el compromiso de los equipos de trasplantes de la comunidad por “su trabajo y profesionalidad” -coordinadores, cirujanos, anestesistas, intensivistas, enfermería, perfusionistas, técnicos, celadores, personal de laboratorio, equipos de soporte, etc-, así como el reconocimiento a la generosidad de las familias donantes, que ha hecho posible ofrecer una oportunidad de vida a otros pacientes.

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Según recuerdan, a lo largo de 2025 se realizaron en los hospitales públicos de Castilla y León 261 trasplantes de órganos.

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