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Un pueblo casi desierto que parece salido de un cuento en el que podrás pasar un fin de semana en León

Paisajes de revista desde cualquier rincón y rincones perfectos para desconectar de la rutina en esta aldea leonesa

Pueblo de montaña

Pueblo de montaña / Freepik

Gaby Marcos

Entorno a la iglesia de Santiago se fueron asentando los hogares de esta pequeña aldea berciana. La montaña sirve de abrigo a sus calles, que hoy en día están casi desiertas. En 2021 censaba apenas 15 habitantes, lo que sorprendentemente no impide que haya hospedajes en los que aquellos que se animen a conocerlo en un fin de semana puedan pasar un par de noches.

No en vano Peñalba de Santiago fue declarado Bien de Interés Turístico en la categoría de Conjunto Etnológico, también es reconocido como uno de los Pueblos más Bonitos de España. Lo mejor de todo: no es un destino masificado, por lo que te sentirás en todo momento el protagonista de tu propio viaje.

¿Qué hay que ver en Peñalba de Santiago?

El entorno del Valle del Silencio, sito en dicha localidad leonesa, destaca por las maravillas que la montaña y la erosión del agua han ido labrando con el paso de los años. Entre los lugares de visita imprescindible destaca la cascada con una caída de 20 metros y una fosa de 15. Alrededor de la cascada podrás hacer una ruta transitable tanto a pie como en bicicleta, apta para los más intrépidos.

Tampoco puedes irte del valle sin antes haber visitado la Cueva de San Genadio. Este supone un tesoro tanto a nivel natural como espiritual, teniendo gran relación con Santiago Apóstol, al que los visitantes de este refugio abierto entre las rocas de la montaña leonesa afirman poder imaginar con facilidad rezando en la cueva.

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Desde las afueras de la cueva, la vista del pueblo de Peñalba de Santiago es impresionante.

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