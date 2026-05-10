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Cada rincón de este pueblo de Castilla y León y sus calles empedradas guarda un pedacito de historia

Esta localidad conquista a quienes la visitan con su patrimonio medieval, sus calles y su espectacular entorno natural

Yanguas

Yanguas / Cedida

Benito Revilla

En el norte de la provincia de Soria se encuentra uno de esos destinos capaces de transportar al visitante a otra época. Yanguas, considerado uno de los pueblos con más encanto de Castilla y León, destaca por su patrimonio histórico, su tranquilidad y la belleza de cada uno de sus rincones.

Pasear por sus calles empedradas es descubrir un auténtico viaje al pasado. Casas tradicionales de piedra, antiguas puertas medievales y edificios históricos forman un conjunto que mantiene intacta la esencia de siglos anteriores. El municipio conserva además importantes vestigios de su pasado medieval, convirtiéndose en una parada imprescindible para quienes disfrutan del turismo rural y cultural.

Uno de los grandes atractivos de Yanguas es su ambiente sereno y acogedor. Lejos del bullicio de las grandes ciudades, este pequeño pueblo soriano ofrece paisajes únicos y una conexión especial con la naturaleza. Sus alrededores, rodeados de montañas y parajes naturales, invitan a realizar rutas y escapadas tranquilas en cualquier época del año.

Historia, tradición y naturaleza en un mismo lugar

Además de su patrimonio arquitectónico, Yanguas destaca por conservar tradiciones y costumbres que forman parte de la identidad de la comarca. Cada rincón del municipio refleja la historia de una localidad que durante siglos tuvo una gran importancia estratégica y comercial.

La iglesia, las antiguas murallas y los pequeños detalles repartidos por sus calles convierten la visita en una experiencia llena de descubrimientos. Muchos viajeros destacan precisamente esa sensación de autenticidad que todavía conserva el pueblo.

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Con el paso del tiempo, Yanguas se ha consolidado como uno de los destinos más especiales para quienes buscan conocer la cara más tranquila y auténtica de Castilla y León. Un lugar donde cada rincón tiene algo que contar y donde el encanto aparece en cada paseo.

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