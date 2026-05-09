De ruedo taurino a una de las plazas con más historia de Castilla y León

En pleno corazón de Valladolid se encuentra uno de los lugares más curiosos y con mayor personalidad del casco histórico: la Plaza del Viejo Coso. Este emblemático rincón destaca por su estructura circular y por el encanto de sus balconadas de madera, que transportan al visitante a otra época.

La plaza, construida en el siglo XIX sobre el antiguo coso taurino de la ciudad, mantiene todavía hoy una estética muy característica que la diferencia de otros espacios urbanos de Valladolid. Sus viviendas porticadas y su diseño cerrado convierten este lugar en uno de los más fotografiados y visitados por quienes recorren el centro histórico.

Pese a estar ubicada a pocos pasos de algunas de las principales calles de la ciudad, la Plaza del Viejo Coso conserva una atmósfera tranquila y acogedora. Muchos visitantes se sorprenden al descubrir este enclave escondido, considerado por numerosos vallisoletanos como uno de los secretos mejor guardados de la capital.

Un rincón histórico lleno de personalidad

Además de su singular arquitectura, la plaza forma parte de la historia urbana de Valladolid y refleja la evolución de la ciudad a lo largo de los siglos. El espacio se ha convertido con el tiempo en un punto habitual para pasear, hacer fotografías y disfrutar del ambiente del casco antiguo.

Su cercanía con otros monumentos y zonas históricas permite integrarla fácilmente en cualquier ruta turística por la ciudad. Tanto de día como al caer la tarde, el entorno ofrece una imagen especialmente atractiva gracias a la combinación de piedra, madera y balcones tradicionales.

La Plaza del Viejo Coso continúa siendo uno de esos lugares capaces de sorprender incluso a quienes conocen bien Valladolid. Un rincón con historia, encanto y un carácter único que sigue conquistando a vecinos y turistas.