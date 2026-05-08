La Plataforma de cohesión inteligente de destinos, impulsada por la Junta, galardonada en los premios Digital tourist 2026

La Plataforma de cohesión inteligente de destinos ha sido galardonada como mejor Sistema Inteligente Turístico de España. El premio lo ha recogido, en nombre de la Junta de Castilla y León, el director general de Turismo, Ángel González, durante la celebración del congreso Digital Tourist, que ha tenido lugar en el Centro Cultural de Benidorm.

El seminario, un encuentro de referencia nacional para la digitalización del turismo, que celebra su novena edición bajo el lema «Smart DMO: Infraestructuras, datos e Inteligencia para competir», está organizado por la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic).

Estos premios son considerados los galardones de referencia en España para la transformación digital del turismo y se han consolidado como el principal escaparate para visibilizar proyectos que están definiendo el futuro de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) en el país; por lo que este reconocimiento sitúa a la comunidad como referente en innovación tecnológica asociada al sector del turismo de Castilla y León.

La plataforma supone una inversión de más de 5 millones de euros y se trata de un trabajo pionero en la cohesión inteligente de destinos turísticos urbanos, que permitirá su digitalización y la gestión de la relación entre la oferta y la demanda mediante el intercambio dinámico de información.

Por ello, este proyecto responde a la necesidad de utilizar la tecnología para centralizar e integrar en una plataforma todo el conjunto de información que pueda potenciar el sector turístico de la región, a la vez que permite la transmisión de este conocimiento. La propuesta busca integrar, analizar y compartir información turística de forma dinámica e inmediata a la oferta y a la demanda. , facilitando la toma de decisiones tanto para las administraciones como para los operadores del sector.

Ofertas integradas

La propuesta será una de las primeras plataformas de cohesión inteligente de destinos en España y tendrá la misión de poner en manos de los operadores turísticos todos aquellos datos que sean necesarios para la creación del producto. Además, también ayudará a facilitar la interrelación con otras plataformas y el intercambio de datos. La digitalización de los destinos conseguirá ofertas integradas, dinámicas y en tiempo real, adaptadas al comportamiento del mercado en cada momento.

Se completa así el sistema de información turística de Castilla y León, en el que participa el Ayuntamiento de Zamora, puesto que esta plataforma integrará la información que proviene del Portal de Turismo de Castilla y León, proyecto que también puso en marcha la Consejería de Cultura en el año 2024 y que supuso otra inversión de cerca de dos millones de euros, sumando en total una inversión de algo más de siete millones de euros que, en palabras de Ángel González, «es una cantidad nunca invertida en un proyecto de digitalización turística en Castilla y León».