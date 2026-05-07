La población de Castilla y León aumenta en 4.767 personas durante el primer trimestre y supera los 2,4 millones

La población de Castilla y León creció durante el primer trimestre del año un 0,2%, hasta alcanzar los 2.423.399 habitantes a 1 de abril de 2026, lo que supone 4.767 personas más que tres meses antes, gracias a la llegada de extranjeros. Este incremento porcentual fue igual al registrado en el conjunto del país, con 97.021 personas más, hasta los 49,6 millones de habitantes, el valor máximo de la serie histórica, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población, publicada este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante el primer trimestre de 2026 la población creció en todas las comunidades, salvo en Canarias, donde bajó un 0,02%, y en la ciudad autónoma de Melilla, un 0,45%. Además, no experimentó cambios en Extremadura, mientras que hubo incrementos exiguos en Galicia (0,08%) y País Vasco (0,09%). Los mayores incrementos se dieron en la Comunidad Valenciana (0,39%), Castilla-La Mancha (0,36%) y la Región de Murcia (0,33%).

La población con nacionalidad española de la comunidad se redujo un 0,05%, con 1.264 personas menos durante el período, en relación al último trimestre de 2025, hasta los 2.193.237. Por el contrario, la procedente del exterior, que motivó el crecimiento general de la población, aumentó un 2,7%, hasta alcanzar los 230.162 personas, lo que supone 6.031 personas. Además, de los 2,4 millones de habitantes de Castilla y León, 1,19 son hombres y 1,22, mujeres.

A nivel nacional, esta población nacida en el extranjero -de algo más de 10 millones de personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española. Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 94.182 personas durante el trimestre, hasta 7,3 millones. La población de nacionalidad española creció en 2.839. En Castilla y León, nacieron fuera de las fronteras españolas 319.209 personas, muchos de ellos ya con nacionalidad española, acelerada por este último proceso.

En cuanto a la evolución interanual, la población se incrementó entre abril de 2025 y el mismo mes de 2026 un 0,8%, al lograr sumar 19.127 habitantes, mientras en España el avance fue del 0,9%, con 459.462 personas más. En estos últimos doce meses, los extranjeros aumentaron un 10,4%, frente al ligero descenso de nacionales del 0,12%.

Provincias

En la variación trimestral, la población a 1 de abril aumentó en siete de las nueve provincias en relación a tres meses antes. En Valladolid lo hizo en 2.178 personas, un 0,4%; seguida de Burgos, 1.093, un 0,3%; Salamanca, 767, un 0,23%, el mismo porcentaje que en Segovia, que creció en 371 habitantes. A esta se suman Ávila, donde la población se elevó en 306 habitantes, un 0,18%; Palencia, 206, un 0,12; y León, con 53 personas más y un 0,01%. Por contra, la población descendió en Soria, un 0,13%, con 121 personas menos, y un 0,05% en Zamora, con 86 menos.

La población española subió en el tercer trimestre en Valladolid y Segovia, en ambas provincias, un 0,08%, con 418 y 113 personas más, respectivamente. Por contra, el habitante nacional bajó un 0,26% en Zamora (409 personas menos); un 0,2% en Soria (157 menos); un 0,19% en Palencia (284); un 0,16% de caída en León (682); y más ligeramente, en Burgos, un 0,05% (168 menos); un 0,03 en Ávila (48): y un 0,01 en Salamanca (47 menos).

En el lado opuesto, el número de foráneos crecieron en todas las provincias, con las mayores subidas en Valladolid y Burgos, con 1.760 y 1.261, respectivamente, y un 3,9 y 2,9%. Les siguen Salamanca (814 y un 3,2% más); Palencia (490 y un 3,7%), León (416 y un 7,35), Ávila (354 y 2%), Zamora (323 y un 2,9%), Segovia (258 personas y un uno por ciento más) y Soria (36 y un 0,28% de incremento).

Con todo ello, la provincia más poblada de la comunidad es Valladolid con 535.553 personas, seguida por León, con 449.632 personas; Burgos, con 367.676; Salamanca, con 330.983; Zamora, con 165.362; Ávila, con 162.444; Palencia, con 160.301 personas; Segovia, con 160.763; y Soria, con 90.685 habitantes.