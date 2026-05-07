Mañueco se convierte en candidato a una investidura sin fecha prevista todavía por las Cortes

El presidente en funciones de la Junta y aspirante a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ya es oficialmente el candidato a la Presidencia de Castilla y León, ya que es el único que cuenta con la “capacidad” para afrontar con “garantías” una sesión de investidura, que de momento no tiene una fecha definida, ni tampoco un plazo máximo para celebrarse, de acuerdo con lo recogido en el Reglamento de las Cortes.

Así lo manifestó el presidente de las Cortes, el popular Francisco Vázquez, después de concluir la ronda de consultas previas con los portavoces y cumplir con el trámite que recoge el artículo 26 del Estatuto de Autonomía y el 135 del Reglamento de la Cámara autonómica, si bien agotó el plazo de 15 días hábiles, que concluye este jueves 7 de mayo.

El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez / Miriam Chacón | ICAL

Vázquez explicó, en una breve comparecencia, que proponía al procurador del PP por Salamanca Alfonso Fernández Mañueco ante la “necesidad” de dotar a la comunidad de un “gobierno estable”, que responda a las demandas de los ciudadanos, una vez que dispone de los votos del Grupo Popular y el apoyo explícito de Vox, condicionado, no obstante, a la firma de un acuerdo que se sigue negociando. Soria YA y Por Ávila se abrieron al diálogo, no así UPL y el PSOE.

El presidente de las Cortes señaló que ordenará la publicación de la designación de Mañueco en el Boletín del Parlamento y que se convocará el pleno de investidura, tras la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, que debe anunciarse con 48 horas de antelación como mínimo. "Vamos a ir paso por paso", dijo al ser preguntado por los plazos que maneja, ya que de momento “no hay fecha” para este trámite, previo al pleno en el que el candidato deberá exponer su programa de gobierno y solicitar la confianza de la Cámara.

“Se convocará en el momento oportuno”, se limitó a decir Francisco Vázquez, quien recordó que el Reglamento no fija más plazos para la sesión de investidura una vez se propone un candidato. No obstante, al ser preguntado si debía celebrarse antes de la designación de senadores por la comunidad, que debe tener lugar antes del 25 de junio, respondió que “primeramente se tendría que hacer el pleno de investidura”.

En su papel de presidente de las Cortes, pese a ser secretario autonómico del PP, no quiso referirse a las negociaciones abiertas entre PP y Vox, pero aseguró que en esta ronda previa había constatado la voluntad de los partidos de explorar fórmulas para armar mayorías parlamentarios, por lo que confió en la “responsabilidad” de todos.

Mañueco: tercera investidura

Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones, se someterá así a su tercera investidura y formará también un tercer gabinete de coalición, con Vox por segunda vez, al ser de nuevo llave de gobierno tras las elecciones del pasado 15 de marzo.

El popular acudió a su primera investidura en julio de 2019, tras las elecciones celebradas en mayo de ese año, en las que el Partido Popular obtuvo 29 escaños frente a los 35 del PSOE, pero el pacto con Ciudadanos (12 procuradores) le dio la Presidencia de la Junta mientras que la formación 'naranja' se hizo con la de las Cortes (Luis Fuentes).

En abril de 2022, hace algo más de cuatro años, se sometió a su segunda investidura tras lograr la victoria en las elecciones de febrero de ese año, las primeras que se celebraron de forma anticipada. Entonces no logró la mayoría absoluta y pactó con Vox, que tenía 13 procuradores en la Cámara.

Ahora, Fernández Mañueco encara su tercera investidura y formará el cuarto gobierno de coalición de la historia de la comunidad. Tras el primero entre 1989-1991 entre PP y CDS, llegó el segundo de PP y Cs, de 2019 a 2021 y, el último de PP y Vox, entre 2022 y 2024.

En estos momentos, los equipos negociadores de PP y Vox siguen negociando su pacto de gobierno para cuatro años en Castilla y León, sin que se conozcan los detalles de las medidas incorporadas y la estructura del ejecutivo. No obstante, los de Santiago Abascal ostentan en Aragón, último acuerdo firmado, tres consejerías, con una de ellas con rango de vicepresidencia.