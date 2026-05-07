Carlos Martínez tilda de "trampantojo" la ronda de contactos y denuncia el "ocultismo" del pacto entre PP y Vox

El secretario general del PSCyL y portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, calificó este jueves de “trampantojo” y “maniobra de distracción” la ronda de contactos del presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, que señaló terminará con la nominación de Alfonso Fernández Mañueco como candidato a una investidura, que se producirá tras las elecciones andaluzas. Por ello, denunció el “ocultismo” del pacto de PP y Vox y advirtió sobre el “peaje” que pagarán los castellanoleoneses.

Carlos Martínez abrió este jueves la segunda jornada de la “obligada” ronda de contactos de Vázquez con los partidos, antes de que la cierre la portavoz del Grupo Popular, Leticia García. “Pocas novedades”, dijo tras unos 30 minutos de reunión con el presidente de las Cortes, que no le comunicó la fecha de la sesión de la investidura, ni tampoco los detalles del acuerdo de gobierno de PP y Vox por ser algo que corresponde a los partidos políticos.

Reunión entre el presidente de las Cortes y Carlos Martínez / Miriam Chacón | ICAL

En ese sentido, el portavoz socialista aseguró que este encuentro institucional escenifica un pacto que señaló era “previo” a la cita con las urnas del pasado 15 de marzo. A su juicio, tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo, reeditarán un gobierno de coalición que será “inoperante”, “inestable” e “inútil” como el anterior, que añadió “tanto daño” hizo a la comunidad.

Asimismo, Martínez insistió en que lo de este jueves es la “siguiente escena” de un “sainete” que terminará esta mañana con la comparecencia del presidente de las Cortes para nominar a Fernández Mañueco como candidato, al ser el único aspirante que cuenta con los “presuntos” apoyos de Vox y el Grupo Popular.

Al respecto, denunció que se desconoce la “letra pequeña” del acuerdo y qué “precio” está dispuesto a pagar Fernández Mañueco para volver a ser presidente, ya que enfatizó que Vox “no da nada gratis”. De hecho, aseguró que se han puesto “en venta” los derechos de los trabajadores y el diálogo social, de los inmigrantes, de las mujeres así como la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia machista. De esta forma, Carlos Martínez instó a preguntar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en sus actos en la campaña andaluza por la fecha para la investidura de Mañueco, ya que en su opinión la decidirá el líder nacional de los populares y Abascal. No obstante, auguró que se producirá tras las elecciones andaluzas y con el límite del 23 o 25 del mes de junio, por lo que no habría sesiones en las Cortes de control al Ejecutivo hasta el mes de septiembre.

Finalmente, el portavoz socialista criticó la “parálisis” de la comunidad, que reiteró está “en pausa” desde que se convocaran las elecciones autonómicas el pasado mes de enero. Además, recordó que lleva dos años sin presupuestos y sin que se adopten medidas para reducir las listas de espera, para abrir los comedores escolares o para luchar contra los incendios. “Esta es la estabilidad”, dijo que ofrece Fernández Mañueco, que a su juicio es “inmovilismo”.