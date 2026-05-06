Vox ve "difícil" cerrar el acuerdo en Castilla y León antes de las elecciones andaluzas

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha reconocido este miércoles que ve "difícil" cerrar el acuerdo de gobierno de coalición con el PP en esta comunidad antes de que se celebren, el próximo 17 de mayo, las elecciones en Andalucía.

"No está cerrada, aunque esperamos que llegue a buen puerto", ha comenzado por decir sobre la negociación con el PP, en el que observa "buena predisposición" en el actual presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, aunque a la vez ha dudado si entre los populares hay intención de poner alguna "cortapisa" al acuerdo para retrasarlo.

Pollán ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez (PP), dentro de la ronda de contactos para proponer candidato a la investidura, que se cerrará mañana en las reuniones con los portavoces del PSOE y del PP.

Tras manifestar que en el caso de Vox, la intención es cerrarlo "cuanto antes", ha rechazado entrar en detalles sobre los puntos que actualmente mantienen sin cerrar: "El obstáculo es cerrar el acuerdo", se ha limitado a repetir Pollán, quien ha indicado que mantienen "cruce de trabajos y proposiciones".

Pollán ha insistido en que los acuerdos entre el PP y Vox en Extremadura y Aragón son "muy fructíferos para cambiar ciertas políticas", y ha mantenido que las cuestiones "troncales" de ambos documentos serán trasladadas al acuerdo de Castilla y León, en referencia a la aplicación del criterio de 'prioridad nacional' a la entrega de ayudas y la prestación de servicios públicos, entre otras materias.

Son cuestiones "irrenunciables", ha indicado Pollán, quien ha sostenido que el presidente del Legislativo no le ha trasladado plazo alguno para fijar la sesión de investidura.