Turismo gastronómico de 10 en Castilla y León: Uno de los pueblos en los que mejor se come de España está en Segovia

Aunque su gastronomía no sea la única razón por la que un viaje a Riaza merece la pena, la Red de Pueblos Gastronómicos de España ha querido reconocer los sabores de una cocina que solo se encuentra en esta localidad segoviana. Con poco más de 2.000 habitantes, Riaza se ha convertido por designio de esta institución en el pueblo en el que mejor se come de Castilla y León.

El secreto está en el fuego

Los grandes manjares de la gastronomía riazana nacen poco más que del horno de leña y la carne de la meseta castellana. La receta de cordero asado que ensalzó el nombre del pueblo solo necesita agua y sal para impregnar las calles de un aroma que durante años ha conquistado a locales y turistas. Tampoco tiene nada que envidiar el cochinillo, que sigue la receta tradicional de la zona que tanta fama ha ganado a lo largo de los siglos.

Horno de leña / Freepik

La carne no es la única degustación que te puede conquistar en un viaje a esta villa segoviana, también son dignos de aprecio sus pescados. La trucha de río a la brasa o el bacalao en caldereta son excelentes opciones.

Para terminar la velada, tienes que degustar la santísima trinidad de los postres riazanos: los amarguillos, que en Riaza siguen una receta única que hace que no puedas encontrar ese sabor almendrado en ningún otro lugar, la torta de chicharrones y la torta sobada. En temporada, tampoco te puedes perder las castañas cocidas con anís.

Para bajar la comida, en un paseo por el pueblo de Riaza te sorprenderá encontrarte con todo un museo abierto. La torre de hierro de la Plaza Mayor, de inspiración de la escuela de Eiffel o la iglesia neoclásica son paradas obligatorias. Si viajas con ánimo deportivo, una ruta para contemplar las vistas de la Cima Merino no te decepcionará.